Eric de Los Planetas declara que «el indie tiene el público fascista»

Con motivo del estreno de su documental ‘La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric’, el batería de Lagartija Nick y de Los Planetas «Eric» Jiménez ha concedido una entrevista a Nortes en la que habla sobre política e industria musical.

Eric reflexiona sobre cómo se pueden contar los últimos 30 años de este país a través de sus dos bandas y su música, y confiesa que «cualquier política es una puta utopía». Pese a que reconoce que tanto Los Planetas como Lagartija Nick cuentan la historia de este país, aclara que, «si se significan con él», es «en algo que no existe: en defender la persona y al ser humano».

«No creo que haya un programa político de ningún partido que haga eso. Creo que todo son intereses y creo que es muy difícil que, incluso, dentro de un mismo partido, coincidan entre ellos mismos. La política se ha convertido en un acto completamente individualista. No soy anarquista, pero me acerco bastante al anarquismo porque hay tantas contradicciones dentro de los diez principales dirigentes de los partidos políticos…», dice el músico. «Está la religión para no matarnos y en la música tiene que haber una etiqueta, el indie, para vender. Nada es real», añade.

No obstante, el miembro de Los Planetas también habla sobre cómo, a pesar de que la fuerte crítica que hay en sus canciones a la extrema derecha, sigue habiendo militantes de Vox que acuden a sus conciertos. «El indie es quien tiene el público fascista de España. Es así. El indie han sido todos los niños de derechas de este país». Eric cuenta que en muchas discográficas están los «empollones fachitas», que «son listos, tienen mucha cultura cinematográfica y musical, después se compran la gafita de pasta y descubren que con eso pueden follar en los festivales».

«En tu casa, si huele mucho a patrico y tienes un padre demasiado recto, tiendes a hacer lo contrario, pero en el fondo, tú sabes que formas parte de una dinastía que conserva por dentro tu alma de derechas», concluye Eric.