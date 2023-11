OT2023 abre con gran alumnado y presentadora, y mejores memes

Operación Triunfo ha vuelto. Y lo ha hecho con novedades. Por primera vez, el programa se emite no en televisión, sino a través de una plataforma de streaming, Prime Video, aunque el plató sigue siendo el mismo, por supuesto. OT no sería OT sin su famoso escenario ni su aún más famosa pasarela. Por primera vez, también, Chenoa ha asumido el papel de presentadora. Y, comparada con los conductores históricos del talent, de Carlos Lozano a Roberto Leal pasando por Pilar Rubio (qué tiempos), sale mejor parada que ninguno. Chenoa parece haber nacido para este rol. Es una conductora ágil y afectuosa. Sobre todo ágil: la manera en que despacha a los concursantes antes siquiera de que puedan emitir palabra ha inspirado numerosos memes. Tiene carisma. Y de eso, de carisma, parece haber ido la gala 0, que se ha extendido hasta pasadas las 0.30 de la madrugada, robándonos horas de sueño pero regalándonos otras de ilusión. O será que he dormido poco. ¿Chenoa prometió que las próximas galas serían «más cortitas» o estoy delirando?

A lo más importante: los concursantes. 18 han cantado. 16 han entrado. 2 han tenido que decir adiós. El nivel de talento ha sido sorprendentemente elevado. El grado de carisma, más aún. Pocas ediciones de Operación Triunfo recuerdo donde los concursantes cantaran tan seguros de sí mismos en una gala 0. Algunas de estas personas ya son estrellas, porque, como Lady Gaga sabe muy bien, una estrella nace, pero también se hace.

- Publicidad -

Martín, Violeta y Paul han sido los tres primeros concursantes que han entrado directos a la Academia. Son a todas luces tres de los favoritos de esta edición. Violeta arrastra un pequeño fandom incluso desde antes de cruzar la pasarela, pues su bonita voz, y su pasión por la música de los años 50 y 60, evidente en la canción que ha elegido para cantar en la gala 0, ‘Crazy’ de Patsy Cline, se desmarca de la tónica general. Martín, cantando por Keane, aunque quedándose lejos de convertirse en el nuevo Tom Chaplin, y Paul, que sí ha bordado a Kaleo, acercándose a la imitación, tenían también su plaza asegurada.

La Academia ha conseguido construir un alumnado realmente variado y talentoso, aunque con resultados evidentemente desiguales en esta primera gala. Lucas ha ingresado en OT versionando a Soda Stereo y tiene pinta de que puede ser algo así como el Damiano de OT 2023. Álvaro, que ha entrado por los pelos, pues es uno de los cuatro candidatos a la expulsión, posee una sonrisa pletórica, pero su extraña versión de ‘…Baby One More Time’ le domina a él y no al revés. Le sucede lo mismo a Suzete con ‘Di mi nombre’: ella quiere ser la Beyoncé española, pero para ello tendrá que tomar las riendas de la canción que interprete y no dejar que esta le controle por completo, como le ha pasado. Personalmente, me la imaginaba fuera, pero el jurado la ha salvado porque de voz va sobrada.

- Publicidad -

Entre los concursantes que vale la pena destacar hay que hablar también de Salma, que apuesta por el flamenco y llega con una potente imagen personal, «muy original» según Anitta, la invitada especial en un jurado compuesto oficialmente por Buika, Pablo Rouss y Cristina Regatero. Un jurado al que en general le hace falta un mejor engrasado: está bastante más verde que los concursantes. A Buika se la percibe algo desubicada saliéndose de tono en algún momento. A Denna, que se presenta con una canción de Karol G, aunque dice que lo suyo es el pop-house, directamente le espeta que no destaca por nada en particular. De repente, en Operación Triunfo se posa una nube de mal rollito que nadie ha pedido. Humillada, es salvada de milagro por el profesorado. Rouss es más amable, pero la idea de que los artistas «no conectan» con la canción o con el público se convierte en un cliché, en una frase de humo que puede significar cualquier cosa. No tiene sentido que Suzete sí conecte, cuando su canción se le ha comido a ella, pero Lina no, cuando su sonrisa es capaz de captar todas las miradas. Lina, que canta por Natalia Lafourcade, es una de las dos expulsadas y podía haber sido la Jeanette, la Marisol, la Amaia de Operación Triunfo 2023. Hay ganas de comprobar qué hace Warner (que ya la tiene fichada) con ella.

El segundo expulsado, Edu, no convence al público con su visión ligeramente (o no tanto) añeja del pop latino, versionando (muy bien, hay que decirlo) a Carlos Rivera. De hecho, muchas de las canciones seleccionadas por los concursantes en esta gala 0 dejan la sensación de que todavía vivimos en el peak de Los 40 Latino. «No me creo que esta gente de 18 años haya decidido cantar estas canciones sin ningún tipo de coacción» es la valoración que ha compartido el director Guillermo Guerrero en X. Y eso que la persona más mayor, Naiara, cuenta 26 años. Naiara es a todas luces -al menos a nivel técnico- la mejor cantante de esta edición, pero ella decide someter a la audiencia a otra versión de ‘Me muero’ de La Quinta Estación. Parece que no existe otra canción en todo el pop español.

- Publicidad -

Omar, cantando El Kanka; Cris, interpretando a Pablo Alborán, Bea, recuperando a Jackson 5; Juanjo, el «theatre kid» que apuesta por Queen; Ruslana, versionando ‘I Love Rock N’ Roll’; la inclasificable Chiara (puede dar la sorpresa) jugando la carta de Stevie Wonder, y Álex Márquez, el nuevo Álvaro de Luna cuyo mayor objetivo es lograr un Latin GRAMMY; completan el alumnado de Operación Triunfo 2023. Ardemos en deseos de asistir a la evolución de todos ellos, de seguir atentamente el reparto de temas cada semana y, sobre todo, de volvernos a enganchar a los sublimes memes que las redes sociales nos ofrezcan.

Yo criticando a absolutamente todos los participantes #OTGala0 pic.twitter.com/alnepdxxPA — Cris Fuertes (@crisfuertes__) November 20, 2023

No me creo que esta gente de 18 años haya decidido cantar estas canciones sin ningún tipo de coacción. — Guillermo (@William_Warrior) November 20, 2023

los de ot 2 semanas despues de hacerse el tatuaje #OTGala0pic.twitter.com/8nYfHFDg6M — alba (@ramonicahall1) November 20, 2023

chenoa: me han contao que tienes un talento escondido

concursante: sí, lo descubri un di-

chenoa: me importa tres pares de cojones ve a sentarte al sofá con tus compañeros — mardy (@malditabum) November 20, 2023

chenoa en cuanto uno de los chavales pone el culo en el sofá #OTGala0

pic.twitter.com/FsGfPdtAPz — raquel (@raquelquediu) November 20, 2023

chenoa cuando los concursantes llevan sentados con ella mas de 5 segundos pic.twitter.com/m1W5iVrS4L — 🏴 (@_ismagx) November 20, 2023

Chenoa pasando a los aspirantes al sofá porque le quedan 15 minutos de programa y no llega#OTGala0 pic.twitter.com/PkZsHi18rq — JOTAROJA (@lajotaroja_) November 20, 2023

Chenoa cuando cualquiera de los concursantes quiere desarrollar una respuesta en la #OT2023 pic.twitter.com/KFayJl3Az6 — azulco (autumn goblin) 🍂 (@AzulCorrosivo) November 20, 2023

Buika: “pues no quiero ser agresiva, pero he cagado cosas mejores que la puta mierda que has hecho hoy en el escenario”#OTGala0 pic.twitter.com/qKcCkSo0zG — The Rubiew (@therubiew) November 20, 2023