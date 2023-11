Joe Biden confunde a Taylor Swift con Britney Spears

Joe Biden ha confundido a Taylor Swift con Britney Spears durante su discurso de este lunes en la Casa Blanca, y ha aludido también a Beyoncé, en uno de esos episodios que solo podrían tener lugar en Estados Unidos.

Cada año, previamente a la cena de Acción de Gracias, el presidente de Estados Unidos «perdona» a dos pavos de ser sacrificados para la cena. En su discurso, Biden explica que los dos afortunados pavos, Liberty y Bell, han pasado auténticas penurias para conseguir el éxito, y ha comparado su experiencia con la de comprar entradas para conciertos.

«Solo para llegar aquí, Liberty y Bell han tenido que derrotar una competencia muy dura. Han tenido que trabajar duro, han tenido que ser pacientes, y han tenido que viajar más de 1.000 millas», ha declarado Biden. «Se podría decir que les ha costado más llegar hasta aquí que adquirir una entrada para el ‘Renaissance Tour’, o para la gira de Britney. Con el calor que hace ahora en Brasil».

Evidentemente, Biden se está refiriendo a Taylor Swift, quien actualmente se encuentra de gira en Brasil con ‘The Eras Tour’ efectivamente afrontando unas elevadas temperaturas, y no a Spears, que no se encuentra de gira ni en Brasil ni en ningún sitio, pues lleva varios años retirada de los escenarios.

Riéndose de quienes constantemente le critican por su edad, Biden ha celebrado en Instagram su 146º cumpleaños posando junto a un pastel trufado de velas que parece estar en llamas. En realidad ha cumplido 81, justamente este lunes 20.

