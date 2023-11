DELLAFUENTE y Morad tienen las ‘Manos rotas’ en su nuevo hit

DELLAFUENTE continúa lanzando singles sueltos meses después de publicar el disco ‘Lagrimas pa’ otro día‘, uno de los mejores de su carrera. En las últimas semanas ha presentado al mundo ‘Supersaiyan’ con Maka, ‘1000 Veces’ con Beny Jr o la colaboración con Lola Indigo ‘Mala suerte‘.

El último movimiento de Pablo Enoc Bayo ha sido colaborar con Morad en un nuevo single conjunto. En menos de una semana, ‘Manos rotas’ supera los 2 millones de reproducciones en Spotify y se sitúa en el quinto puesto de canciones más escuchadas en España.

- Publicidad -

Morad, autor de uno de los discos clave del pop nacional de 2023, ‘Reinsertado‘, y DELLAFUENTE entregan una canción dedicada al desamor. Frases como «dio tanto que se rompió», «te quise a mi lado, no con el otro bando» o «me tienes aislado como un vagabundo» dibujan la imagen de una ruptura amarga, y otras líneas parecen describir un desgaste provocado por las peleas y las adicciones. «No hay razón en corazón de adicto» es una de las reflexiones que deja la letra.

‘Manos rotas’ no supone ninguna ruptura artística ni para DELLAFUENTE ni para Morad, lo cual no significa que su fusión de reggaetón y flamenco no vuelva a ser tremendamente efectiva. Envuelta en una producción atmosférica, etérea, ‘Manos rotas’ vuelve a ser una composición escrita con las emociones a flor de piel. Que esté conectado con la audiencia no puede sorprender a nadie.



- Publicidad -