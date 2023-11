Miley Cyrus interpreta ‘Flowers’ en directo por primera vez

Es una de las mayores canciones del año y todavía no había sido interpretada en directo… hasta ahora. Miley Cyrus ha sorprendido con su primera actuación en directo de ‘Flowers’, el gran hit de su reciente disco ‘Endless Summer Vacation’.

La artista, que lleva ignorando las galas de premios o los festivales durante todo el año, posiblemente por su desprecio a los macroconciertos, ha ofrecido una actuación intimista de la canción en un evento privado en Los Angeles, donde pocos fueron los afortunados de disfrutarla.

Miley Cyrus interactuó con el público y agregó pequeños cambios a la letra del tema, como “Match the roses that you left… now they’re dead!” o “Then remembered I… ¡no sé cómo podéis cantar mientras grabáis!”.

Además, la artista aprovechó para interpretar un trozo de una canción inédita: “Don’t know if it’s ever gonna stop / I wouldn’t mind if it don’t / Don’t leave me high / Don’t let me down / ‘Cause I want you more”. Aún no se conoce el título.

Aunque Miley Cyrus cantara ‘Flowers’ en las Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), sorprende que hayan tenido que pasar 10 meses desde el lanzamiento del single hasta su primera interpretación en directo, pero la realidad es que Miley Cyrus ni siquiera está pensando en realizar giras. La artista optará a 6 Grammys el próximo febrero, incluyendo la estatuilla a Canción del Año por ‘Flowers’.