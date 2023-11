Jennifer Lopez anuncia single, álbum y película de ‘This Is Me…Now’

Un año después de que Jennifer Lopez diera los primeros detalles sobre ‘This Is Me…Now’, su noveno trabajo discográfico y la secuela de su disco de 2005 ‘This Is Me…Then’, la artista por fin ha anunciado la fecha de lanzamiento del disco: 16 de febrero de 2024. Pero eso no es lo único que hay en camino, pues el single principal y un documental de la cantante también llegarán el próximo año.

La cantante ha confirmado que ‘This Is Me…Now’ es el «álbum hermano» de ‘This Is Me…Then’, y supondrá el primer álbum de Jennifer Lopez en solitario desde su ‘A.K.A.’. Se encuentra escrito y producido por Loez y Rogét Chayed, junto con Jeff «Gitty» Gitelman y HitBoy. La lista de compositores y productores también incluye a Angel Lopez, Drew Love, INK y Prince Chrishan.

- Publicidad -

Aunque el disco no salga hasta el 16 de febrero, no tendremos que esperar hasta entonces para escuchar el nuevo sonido de la artista. El single principal de ‘This Is Me…Now’ se titula ‘Can’t Get Enough’ y estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del 10 de enero.

Junto al lanzamiento del disco, Jennifer Lopez estrenará en Prime Video una película dirigida por Dave Meyers descrita como una «reimaginación musical narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy visual de su públicamente escrutada vida amorosa». A falta todavía del primer tráiler, la artista ha compartido en redes sociales un pequeño teaser del proyecto audiovisual ‘This Is Me…Now’.