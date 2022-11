Jennifer Lopez detalla su nuevo álbum, ‘This is Me… Now’

Jennifer Lopez ha dado la sorpresa al anunciar nuevo álbum, el primero en 9 años. ‘This is Me… Now’ es directamente una secuela de su disco de 2003, ‘This is Me… Then‘, el que contenía el éxito ‘Jenny from the Block’.

Entonces, Lopez salía con el actor Ben Affleck, pero poco después se separaron por la presión mediática que provocaba su relación. 20 años después del lanzamiento de aquel disco, Lopez y Affleck vuelven a estar juntos, de hecho están casados, y si en ‘This is Me… Then’, la cantante dedicaba un tema a ‘Dear Ben’, este tema también verá una secuela en su nuevo disco.

‘This is Me… Now’ será también una «experiencia musical», pero se desconoce qué significa esto exactamente, y tampoco se ha dado a conocer su fecha de lanzamiento concreta. De momento, Lopez no se ha andado con rodeos y ha compartido el tracklist definitivo de 13 pistas y un vídeo-anuncio en el que su yo del pasado se transforma en el actual.

1. This Is Me … Now

2. To Be Yours

3. Mad in Love

4. Can’t Get Enough

5. Rebound

6. not. going. anywhere.

7. Dear Ben pt. ll

8. Hummingbird

9. Hearts and Flowers

10. Broken Like Me

11. This Time Around

12. Midnight Trip to Vegas

13. Greatest Love Story Never Told

Jennifer Lopez, que, en los últimos tiempos, ha protagonizado la película ‘Cásate conmigo’ con Maluma y ha actuado en el intermedio de la Super Bowl junto a Shakira, no saca disco desde 2014. Este es el año en que vio la luz ‘A.K.A.’. En los 9 años que han pasado desde la salida de este disco, Lopez se ha dedicado a publicar singles sueltos, y algunos (‘El anillo’, ‘Ain’t Your Mama’) han funcionado mejor que otros (‘Medicine’, ‘In the Morning’).