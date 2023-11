Vicco no habla de política porque «hace música»

Vicco rompe su silencio tras la polémica en torno a sus preferencias políticas. Aunque, quizá más que romperlo, lo que ha hecho es reafirmarlo. En una entrevista concedida a El Mundo, a la cantante de ‘Nochentera’ se le ha preguntado por las críticas obtenidas a raíz de su «desprecio» a Pedro Sánchez y su «alabanza» a Ayuso. Ella, sin embargo, ha intentado desentenderse todo lo posible.

Desde que hace unas semanas se montara en X (antes Twitter) por una entrevista a Vicco antes de Los40 Music Awards, donde contestó que «no» a la pregunta de si Ayuso tenía algún defecto, y tras haber preferido descartar a Sánchez en un juego en el que también se podía descartar a Abascal, la artista no se había manifestado al respecto. Hasta hoy, donde ha dejado claro que «no se moja» pero que reconoce que las redes sociales lo magnifican todo porque «estamos en un momento político en el que está todo muy ardiente y la gente necesita sacar su estrés».

De las preguntas relacionadas con política no ha querido saber nada. De hecho, cuando se le ha pedido su opinión sobre las manifestaciones en Ferraz por el tema de la amnistía, ella ha aclarado que no se «mete en política» porque «tampoco controla mucho» y ella «hace música». «Yo estaba jugando a un juego. Nunca voy a decir nada malo de nadie. Al final, son palabras sacadas de contexto totalmente porque nunca me he posicionado [políticamente] ni lo voy a hacer, porque hago música», ha explicado en relación a la polémica por decir que Ayuso no tiene defectos.

Vicco ha confesado que la situación la ha vivido «centrada en componer»: «He estado con mis padres y amigos y un poco apartada de las redes. Se vive desde la impotencia de sentir ‘pero si yo no he dicho nada'». Con respecto a si se puede pertenecer al colectivo LGBT y ser de derechas, dice que «no sabe contestar ahí tampoco», pues «es un debate muy largo». Lo que sí es seguro es que no tendremos respuesta, ni a Ayuso ni a Sánchez, en una futura canción: «A nadie de la política le dedicaría una canción».

