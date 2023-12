‘SOS’ de SZA, mejor disco de 2023 para Rolling Stone

Como ya viene siendo tradición, la revista Rolling Stone ha publicado su lista anual con los 100 mejores discos del año. Y, en ella, se combinan desde los nombres más exitosos de los últimos meses hasta aquellos que han pasado más desapercibidos, pero a los que, sin embargo, su calidad musical les hace ganarse un lugar en la lista.

En la lista entran The National y su ‘First Two Pages of Frankenstein’ (#84), los Rolling Stones de la mano de ‘Hackney Diamonds’ (#65), la nominada a Mejor Artista Nuevo en los Grammy, Gracie Abrams, y su ‘Good Riddance’ (#62), Kylie Minogue con su ‘Tension’ (#45), Drake con ‘For All the Dogs’ (#35), Troye Sivan y su ‘Something to Give Each Other’ (#34), Miley Cyrus junto a ‘Endless Summer Vacation’ (#30), Caroline Polacheck con ‘Desire, I Want to Turn Into You’ (#28), Lana Del Rey de la mano de ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ (#21) y Sufjan Stevens con ‘Javelin’ (#15), entre otros.

Pero en la lista también ha habido sitio para los artistas latinos, que han dominado las listas de éxitos este año con sus respectivos lanzamientos. Peso Pluma y su disco ‘Génesis’ (#57) y Karol G con el mejor álbum del 2023 para los Latin Grammy ‘Mañana Será Bonito’ (#14) consiguen el reconocimiento de la revista. También lo hace Bad Bunny con ‘nadie sabe lo que va a pasar mañana’ (#32), que entra por segundo año consecutivo en la lista aunque con una posición bastante inferior a la lograda en 2022 por ‘Un Verano Sin Ti’ (#2).

El top 10 lo comienza Zach Bryan con su disco ‘Zach Bryan’ (#10), en representación del country tras su auge este año en Estados Unidos. Además, también hace presencia Mitski de la mano de ‘The Land Is Inhospitable and So Are We’ (#7) o Paramore con ‘This Is Why’ (#6). En las cinco mejores posiciones se cuelan Olivia Rodrigo con ‘GUTS’ (#5), Lil Yachty y su ‘Let’s Start Here’ (#4), Tainy con ‘Data’ (#3) y boygenius con ‘The Record’ (#2).

Para Rolling Stone, el mejor álbum del año es ‘SOS’ de SZA. Pese a su lanzamiento en 2022, entra en la lista de 2023 porque esta comprende las publicaciones de diciembre a noviembre de cada año. SZA, además, opta a 9 estatuillas en la próxima gala de los Grammy.

10 mejores discos de 2023 para Rolling Stone:

1. ‘SOS’ de SZA

2. ‘The Record’ de boygenius

3. ‘Data’ de Tainy

4. ‘Let’s Start Here’ de Lil Yachty

5. ‘GUTS’ de Olivia Rodrigo

6. ‘This Is Why’ de Paramore

7. ‘The Land Is Inhospitable and So Are We’ de Mitski

8. ‘Maps’ de Billy Woods & Kenny Segal

9. ‘Jaguar II’ de Victoria Monét

10. ‘Zach Bryan’ de Zach Bryan

