Billie Eilish, sobre su salida del armario: ¿No era obvio?

La sexualidad de Billie Eilish se ha convertido en tema de conversación en redes sociales. Si bien hace unas semanas la cantante le decía a Variety que las mujeres le «atraen físicamente», este fin de semana la cantante ha vuelto a pronunciarse al respecto en el evento Variety Hitmakers 2023, confirmando su salida del amario. Pero tan solo unas horas después, la artista acudía a Instagram para criticar al medio por hacerla hablar sobre ello.

Eilish, durante la alfombra roja previa a la ceremonia y cuando se le preguntó al respecto, confesó que no esperaba que sus declaraciones de mediados de noviembre fueran una «salida del armario». «Pensé… ¿no era obvio?», responde. «Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, así que está guay que lo sepan. ¡Pero me pone nerviosa hablar de ello!», continúa entre risas.

Más tarde, la autora de ‘What Was I Made For?’ se pronunció en redes sociales y criticó duramente a Variety: «Gracias, Variety, por darme este premio y también por sacarme del armario en una alfombra roja a las once de la mañana en lugar de hablar conmigo sobre cualquier cosa que realmente importante. Me gustan los hombres y las mujeres. Por favor, dejadme en paz, a quién le importa».

Según informa NME, Billie Eilish ha perdido seguidores en Instagram desde que hablara sobre su sexualidad hace unas semanas. La plataforma Social Blade indicaría que la artista ha perdido, desde la publicación de su entrevista con Variety el 13 de noviembre, hasta 100.000 seguidores.

Billie Eilish opens up about coming out in her Variety cover story: "I didn't realize people didn't know!" | Variety Hitmakers presented by @sonyelectronics https://t.co/xxmgD0zs3Y pic.twitter.com/uDDbCk6tgp — Variety (@Variety) December 2, 2023