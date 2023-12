RAYE y D-Block Europe arrasan con «Prada» gracias al joven cässo

Una de las canciones más exitosas ahora mismo en todo el mundo, y muy especialmente en Reino Unido, donde ha sido top 2 y lleva tiempo rondando el top 3, es «Prada». Se trata de una remezcla de un viejo tema en clave dance, que ha conquistado las pistas de baile y TikTok. Es nuestra Canción del Día hoy.

Comenzando por el principio, el grupo británico de rap D-Block Europe publicaba su primer disco ‘The Blue Print: Us vs. Them’ en 2020. El 5º single de aquel álbum se llamó ‘Ferrari Horses’ y contó con la voz de RAYE, a la que ahora asumimos como una de las cantantes más exitosas de los últimos tiempos gracias a ‘Escapism‘, pero que antes no lo era. Young Adz de D-Block Europe y RAYE cantaban sobre artículos de lujo y hoteles caros en una letra de corte ostentoso, pero ahí quedaba la cosa.

Esta primavera un joven de 20 años llamado cassö posteaba un remix de la canción en TikTok de manera no oficial, pero este se viralizaba y desde entonces se ha lanzado y conquistado las listas. En concreto ha sido número 1 en Alemania, Irlanda, Suecia y Holanda.

Por si fuera poco con lo follada que ya va la remezcla de por sí, en concreto a 142 bpm, se ha publicado la versión «sped up» y, además, una versión acústica que quiere demostrar que aquí había melodía para dar y regalar. Además de una actuación vocal por parte de RAYE en un momento que solo podemos atender los perros y los fans de Caroline Polachek.

De momento, ‘Prada’ y sus 200 remixes son la única producción de cassö, aunque también ha remezclado ‘greedy’ de Tate McRae.