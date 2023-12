Madonna cierra su gira europea: todos los jueces famosos del tour

Madonna ofreció anoche el último concierto de la parte europea de ‘Celebration Tour‘. La gira se ha culminado sin más incidente que el consabido retraso diario de entre 45 y 90 minutos. Al menos, la artista luce recuperada de la infección bacteriana que casi se la lleva por delante este mismo verano.

Una de las muchas curiosidades que nos deja esta gira es el listado de famosos que hacen de jurado en la parte «ball» en homenaje a la cultura vogue. Vemos a una de las hijas de Madonna voguear y la artista, junto a un invitado especial, le da su «10» o el «chop» pertinente.

Si en Barcelona, las chicas que hicieron de jurado fueron Arca y Úrsula Corberó -en cuanto a españoles Jon Kortajarena también ejerció de juez en Lisboa-, en otros lugares se ha visto a Diplo, FKA twigs, Stuart Price, Kiddy Smile, Sevdaliza, Peaches o finalmente anoche en Londres, a Stella McCartney. Es una pena que no se cumpliera el sueño de ver a Kylie junto a Madonna, como se rumoreaba como colofón de esta parte, pero menos da una piedra.

El ‘Celebration Tour’ llega a Estados Unidos antes de Navidad, y continuará todo el invierno. Se rumorea que van a anunciarse fechas en Latinoamérica, especialmente en Brasil, pero no ha sido confirmado. Os dejamos con el listado de jueces, recopilado por los usuarios de Popjustice.

14 de octubre, Londres – Lourdes León

15 de octubre, Londres – FKA Twigs

17 de octubre, Londres – Diplo

18 de octubre, Londres – Julia Fox

21 de octubre, Amberes – Damien Jalet

22 de octubre, Amberes – Stuart Price

25 de octubre, Copenhague – Allauné Blegbo

26 de octubre, Copenhague – Aquaria

28 de octubre, Estocolmo – Rocco

1 de noviembre, Barcelona – Arca

2 de noviembre, Barcelona – Úrsula Corberó

6 de noviembre, Lisbon – Jon Kortajarena

7 de noviembre, Lisbon – Jean Paul Gaultier

12 de noviembre, Paris – Fecal Matter

13 de noviembre, Paris – JR

15 de noviembre, Cologne – Latrelle Lanz

16 de noviembre, Cologne – ???

19 de noviembre, Paris – Michèle Lamy

20 de noviembre, Paris – Kiddy Smile

23 de noviembre, Milan – Donatella Versace

25 de noviembre, Milan – Debi Mazar

28 de noviembre, Berlin – Gabriel Massan

29 de noviembre, Berlin – Peaches

01 de diciembre, Amsterdam – Sevdaliza

02 de diciembre, Amsterdam – Miss Fame

05 de diciembre, London – Charlie Hunnam

06 de diciembre, London – Stella McCartney

Stella McCartney joins Madonna for the Vogue ballroom at the final London show tonight ❤️🎉 Video thanks to Salvatore 🙌#MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/NXHOHtqbAq — Matt #MadonnaAustralia (@GregvsMatt) December 6, 2023

🎧 Sevdaliza participou na apresentação de “Vogue” na #TheCelebrationTour de Madonna em Amsterdã. pic.twitter.com/umbFEhCCx0 — TECO APPLE (@tecoapple) December 2, 2023

FKA Twigs joined Madonna on stage on the 2nd night in London for the VOGUE performance From #Madonna #InstagramStories pic.twitter.com/PkjTj3KcDI — Madonna Fan – TheCelebrationTour 🏳️‍🌈🦄🌈 (@NewMadonna1) October 17, 2023

Podcast: diseccionamos la gira de 40 años con Madonna