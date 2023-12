Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson, juntas de nuevo

Mariah Carey sigue con toda la parafernalia navideña a tope, lo que incluye una gira por Norteamérica. En el repertorio está ‘Oh Santa!’ y en el concierto de este fin de semana en el Madison Square Garden de Nueva York hubo unas invitadas muy especiales.

Se trató de Ariana Grande y Jennifer Hudson, que subieron al escenario del brazo de sendos pastorcillos. La colaboración de ‘Oh Santa’ había aparecido en el año 2020 en un especial para Apple TV llamado ‘Mariah Carey’s Magical Christmas Special’.

De momento, esta Navidad ‘All I Want for Christmas Is You’ ha quedado en el puesto 2 de las listas estadounidenses y británicas. En el primer caso ha quedado por detrás del villancico de Brenda Lee. En el segundo, por detrás del villancico de Wham! Lo que sí domina es el número 1 Global de Spotify.





