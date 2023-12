Mallorca Live 2024 confirma a Blondie, Pet Shop Boys, Aitana…

Mallorca Live es otro de los festivales que avanzan el cartel de su edición de 2024. Y atención porque la primera línea incluye nombres tan suculentos como Blondie, que el año que viene celebran 50 años de su formación; Pet Shop Boys y Underworld. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador.

Entre las propuestas internacionales destacan, por otro lado, Belle & Sebastian, Jeff Rosenstock, Shame y Sleaford Mods. Entre las nacionales hay que hablar de Aitana, Rels B, Rodrigo Cuevas y la banda revelación de 2023, Arde Bogotá.

Chancha via Circuito b2b El Búho, The K’s, Nickodemus, No Te Va Gustar, Omar Souleyman y Sprints están confirmados también en el cartel de Mallorca Live 2024, así como Lori Meyers, Love of Lesbian, María José Llergo, Dani Fernández, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Funzo & Baby Loud, en el que será uno de sus últimos conciertos antes de disolverse; Juno o Niña Polaca.

Entre los artistas baleares confirmados, además de Skinny Flakk, se encuentran Aina Losange, Cabrón, El Cairo, Caspary, Danïo, Groovert, Guille Wheel and the Waves, María Hein, Negre, The Ripples y Ultraviolet.

La séptima edición de Mallorca Live tendrá lugar de jueves a sábado, los días 13, 14 y 15 de junio, en el Recinto Mallorca Live Festival de Calvià. Los abonos están disponibles desde 99 euros en la web del festival.