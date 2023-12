Cher logra su primer top 20 en 22 años en UK

Hace un par de meses, la edición de ‘Christmas’, el disco navideño de Cher, con tremenda portada, fue recibida con tibieza por nuestros comentaristas. Pero quien ríe el último, ríe mejor, en este caso ella. El single principal de ‘Christmas’, un tema original escrito para ella, se ha crecido en playlists y listas de la Navidad y acaba de escalar al top 20 en Reino Unido.

‘DJ Play a Christmas Song’, una fantasía de electropop pasada por el Autotune, ha logrado su mejor posición en las listas británicas desde que en 2001 llegara al puesto 8 ‘The Music’s No Good Without You’. Además, esto supone que Cher ha tenido un top 40 durante 7 décadas consecutivas, pues la pasada década ‘I Hope You Find It’, balada de ‘Closer to the Truth‘, su último disco de estudio con temas originales hasta la fecha, llegaba al puesto 25.

Este single de Cher, que se ha presentado en el show de Graham Norton como podéis ver bajo estas líneas, logró también rozar el top 20 en Irlanda y ser top 100 en Alemania o Canadá. Su impacto internacional es menor que en Reino Unido, pero al menos revitaliza en pequeña medida el catálogo de Cher. Os dejamos con el histórico de Cher en singles de UK, recopilado por Buzzjack, con sus 3 números 1, en negrita.

1965 01 I Got You Babe (Sonny & Cher)

1965 05 All I Really Want To Do

1965 11 Baby Don’t Go (Sonny & Cher)

1965 17 But You’re Mine (Sonny & Cher)

1966 13 What Now My Love (Sonny & Cher)

1966 03 Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

1966 42 Have I Stayed Too Long (Sonny & Cher)

1966 43 I Feel Something In The Air

1966 04 Little Man (Sonny & Cher)

1966 32 Sunny

1966 44 Living For You (Sonny & Cher)

1967 29 The Beat Goes On (Sonny & Cher)

1971 04 Gypsys, Tramps And Thieves

1972 08 All I Ever Need Is You (Sonny & Cher)

1974 36 Dark Lady

1987 05 I Found Someone

1988 47 We All Sleep Alone

1989 84 After All

1989 06 If I Could Turn Back Time

1990 11 Just Like Jesse James

1990 43 Heart Of Stone

1990 55 You Wouldn’t Know Love

1990 89 Baby I’m Yours

1991 01 The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss)

1991 10 Love And Understanding

1991 37 Save Up All Your Tears

1991 43 Love Hurts

1992 31 Could’ve Been You

1992 33 Oh No Not My Baby

1993 37 Many Rivers To Cross

1993 72 Whenever You’re Near

1994 35 I Got You Babe (with Beavis & Butt-Head) -OST-

1995 01 Love Can Build A Bridge (Cher, Chrissie Hynde & Neneh Cherry with Eric Clapton)

1995 11 Walking In Memphis

1996 07 One By One

1996 31 Not Enough Love In The World

1996 26 The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore

1998 01 Believe

1999 05 Strong Enough

1999 12 All Or Nothing

1999 21 Dov’e L’Amore

2001 08 The Music’s No Good Without You

2013 25 I Hope You Find It

2018 92 Fernando (Cher & Andy Garcia)

2023 20 DJ Play A Christmas Song



Podcast: hablamos con Morreo sobre toda la carrera de Cher