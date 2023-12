Nadine Shah tiene muchas cosas que contar en ‘Twenty Things’

Los artistas usan la música, a menudo, como catalizador emocional de sus relaciones sentimentales. La mayoría de grandes himnos son cantos al amor o lamentos por una ruptura, y no cabe duda de que esos son los temas por excelencia en el mundo del arte. Sin embargo, el amor tiene enormes facetas y expresiones. La mirada que ofrece Nadine Shah en ‘Twenty Things’ es una prueba más de la infinidad de formas en las que se manifiesta.

Nadine Shah, de 37 años, es una artista británica que se prepara para el lanzamiento de su quinto álbum. Después de la publicación de ‘Kitchen Sink’ en 2020, Shah pone fin a su sequía musical con los primeros adelantos de su próximo trabajo discográfico: publicó en octubre ‘Topless Mother’ y ha publicado ahora ‘Twenty Things’.

Girando en torno al amor pero brindando un relato diferente y mucho más original que la típica canción que se dedica a un amante, Nadine Shah pone en primer plano su experiencia en un centro de rehabilitación. Los protagonistas, no obstante, no son ni ella ni el lugar en el que se ambienta la historia, sino los vínculos forjados a raíz de esta. ‘Twenty Things’ es una canción romántica que se corona como tal sirviéndose de las personas que acompañaron a Shah en uno de sus momentos más difíciles.

La artista se ha inspirado para escribir este tema en la gente que conoció en un centro de rehabilitación. De ahí a que, durante cada una de las estrofas de la canción, presente a un personaje diferente: «Están poniendo flores en la parada de autobús / Algún pobre viejo yonqui está de suerte / Se llevó a un hombre y a una mujer el mismo día», canta en una de ellas. En un comunicado de prensa, Shah ha desvelado que «nadie te cuenta que vas a acabar sientiendo tanto por las personas que conozcas allí».

Ignorando las estrategias de streaming, la canción tiene una duración de más de cinco minutos en los que domina un sonido lúgubre y sombrío. Su videoclip presenta a la artista en una iglesia, otro de los escenarios del tema, donde también predomina la oscuridad. «Siempre he tenido aversión a compartir un trabajo tan literal y serio, pero cuanto mayor me hago, más me inclino a hacerlo», ha comentado Shah en redes sociales. El resultado ha merecido la pena.