Escucha lo nuevo de Jessie Ware, Javiera Mena, HAIM, Arca, Carolina Durante, Ana Torroja, Elle Belga, Yelle, Cut Copy…

Esta semana nuestra playlist Ready for the Weekend viene cargada como nunca, como si el mundo no se estuviera desmoronando a punto de entrar en el verano boreal (nos gusta hacer drama… pero es un poco así, en realidad). Para empezar, hoy se publican discos que se habían demorado por las distintas crisis (pandemia, racismo endémico) de los últimos meses, tan importantes y esperados como los de Jessie Ware y HAIM. También hoy es la fecha de lanzamiento de los nuevos trabajos de Arca, Benjamin Biolay, Futuro Terror, Elle Belga, Gordi, Cecilio G., Sticky M.A., Ray Lamontagne, Nadine Shah, Cee Lo Green, Buju Banton, Andrea Valle y los debuts de Pottery, Julia De Castro (De La Puríssima) y Pol Granch. Y además llegan EPs de Dirty Projectors (segundo de la serie de cinco que lanzan este año), Mónica Naranjo (el volumen II de ‘Mes excentricités’), Flock of Dimes (la mitad femenina de Wye Oak), Netta, Meneo, Kimberley Tell, la interesantísima surcoreana Park Hae Jin y el dúo sevillano de electrónica BeatLove.

Aunque la semana había sido algo discreta en cuanto a singles, con temas destacados de Arca & Rosalía, Jónsi, Bright Eyes, Kelly Lee Owens, Dixie Chicks The Chicks, Crickets (nuevo proyecto de JD Samson) y Monterrosa (que adelantábamos ayer en exclusiva), hoy tenemos una buena avalancha de canciones. Singles de Javiera Mena, Carolina Durante, Megan Thee Stallion, Charlie Puth, Melanie Martinez, Ana Torroja (producida de nuevo por Alizzz y Pional, ahora desde la independencia), The Flaming Lips, Yelle, The Streets, Cut Copy, cupcakKe, Thurston Moore, Cass McCombs, Hurts, Ginebras, Guitarricadelafuente, Dominic Fike, Los Estanques, Cults, Cosmen & La Estrella de David, DJ Snake, Big Boi, The Psychedelic Furs, Usher, Paul Weller, Floridablanca, Camela, Anabel Lee (que se presentan nada menos que con una apropiada revisión de un tema de Pepa Flores, ‘Comprada’), Stay Homas o Danna Paola, entre otros muchos. Y, ojo, una interesante nueva propuesta de ¡Miguel Ríos!

Además, cabe destacar la culminación del álbum de nuevas versiones de temas de ionnalee y iamamiwhoami bajo el nombre de ‘KRONOLOGI’ y el EP de remixes del nuevo single de Dorian Electra, que incluye una adaptación libre de Putochinomaricón. Remixes de Katy Perry (‘Daisies’ por Oliver Heldens) y Feid (‘Porfa’, en una alianza con J Balvin, Maluma y Nicky Jam que apunta a hit del verano), y versiones de Lianne La Havas (Radiohead) y Kesha (T.Rex, para un disco-homenaje a Marc Bolan) completan la selección de este último viernes de junio.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»