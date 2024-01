Sophie Ellis-Bextor recoge los frutos del «efecto Saltburn»

El uso de ‘Murder On the Dancefloor’ de Sophie Ellis-Bextor en ‘Saltburn‘, la nueva película de Emerald Fennell, en la bailonga escena final, ha conseguido que la canción reaparezca en listas, más de 20 años después de su estreno.

Es demasiado pronto par hablar de nuevo caso Kate Bush, pero es un hecho que ‘Saltburn’ está descubriendo ‘Murder On the Dancefloor’ a un nuevo público. El clásico de Ellis-Bextor acaba de subir al puesto 8 de Spotify en Reino Unido, adelantando singles recientes de Central Cee y Doja Cat. Esto significa que es más que probable que ‘Murder On the Dancefloor’ vuelva a la lista oficial de singles de Reino Unido -donde llegó al puesto 2 en 2002- en los próximos días. «Murder» también es número 8 en Irlanda. En Spotify de Estados Unidos, acaba de entrar en el puesto 181.

- Publicidad -

A nivel global, ‘Murder on the Dancefloor’ también está dejando marca y acaba de debutar en el puesto 130 de la tabla global de Spotify, acorde con la información facilitada por chart data. Es la primera vez que ‘Murder On the Dancefloor’ asoma en esta lista que refleja las canciones más escuchadas diariamente en el mundo. Como dato curioso, ‘Murder On the Dancefloor’ es, además, la 27ª canción más buscada en Shazam en este momento.

Sophie Ellis-Bextor ha celebrado el nuevo éxito de ‘Murder on the Dancefloor’ haciendo su propio homenaje a la coreografía que el actor Barry Keoghan realiza en la película, completamente desnudo, al son de este clásico del pop de los años 2000.

- Publicidad -

‘Murder On the Dancefloor’ es el mayor éxito de la carrera de Sophie Ellis-Bextor. Incluido en su disco de debut ‘Read My Lips’ (2001), fue un éxito no solo en Reino Unido, sino en toda Europa, llegando al top 5 de países como Francia, Italia o Países Bajos, y muy especialmente en Australia. «Murder» suma hoy más de 233 millones de reproducciones en Spotify. ‘HANA‘, el último álbum de estudio de Ellis-Bextor, está a la venta desde el pasado verano.