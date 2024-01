The Lemon Twigs definitivamente viven sus «años dorados»

No contentos con haber firmado uno de los mejores discos de 2023, ‘Everything Harmony‘, otro de los discos nuevamente reseñados en el Anuario de JENESAISPOP, los neoyorquinos The Lemon Twigs han publicado nueva música en los primeros días de 2024.

‘My Golden Years’ es una nueva dosis de nostalgia de The Lemon Twigs que, como su propio título indica, es también una oda a los que tantos consideran «los mejores años de nuestra vida», que cantaría Marta Sánchez. Es la Canción Del Día.

- Publicidad -

Los hermanos Brian y Michael D’Addario nacieron en 1997 y 1999, respectivamente y, como Adele, Miley Cyrus o últimamente Kim Petras cantando ‘When We Were Young‘ con 31 años, también parecen conscientes de que la juventud es efímera y que se les escapará «en un abrir y cerrar de ojos». A ella le dedican ‘My Golden Years’ tratando de «derribar sus miedos» y «mostrar al mundo todo el amor» que hay en su interior, con tal de que sus «años dorados» brillen por fin.

En ‘My Golden Years’, The Lemon Twigs cantan también que «lo único verdadero es que nada dura para siempre», evocando aquel lema que Lana Del Rey -autora de ‘Young and Beautiful’- ha cantado en al menos dos ocasiones, apropiándose de un poema de Robert Frost, «nothing gold can stay». Ellos han explicado que ‘My Golden Years’ habla sobre «hacer que cada minuto cuente, vivir todo tu potencial» y han adivinado dos perfiles de personas a las que les gustará la canción: «la gente que hace montañismo, y los fans de Mark Ruffalo». También dicen que te la puedes poner «haciendo ejercicio».

- Publicidad -

David Bowie también cantó una canción llamada ‘Golden Years‘ y él podría haber sido una influencia en el sonido de este nuevo single de The Lemon Twigs. Sin embargo, el dúo de hermanos propone una acertada mezcla entre los Smiths en las estrofas, y los Beach Boys en el estribillo, muy propia también de su sonido, tan abiertamente deudor de sus influencias.