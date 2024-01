Los Javis y Vigalondo preparan ‘Superestar’, una serie sobre Yurena

Después del gran éxito cosechado por los Javis con la serie ‘La Mesías’, el dúo de jóvenes directores se une a Nacho Vigalondo y ya trabajan en su próximo proyecto. Recién anunciado por Netflix en la mañana del jueves, la plataforma prepara una serie sobre la vida y la carrera de Yurena.

En concreto, la nueva producción española de Netflix girará en torno a los comienzos artísticos de la cantante, cuando se dio a conocer como Tamara y se convirtió en un icono de la cultura pop al inicio de los 2000. La historia nos llevará hasta el momento en que Yurena publicó ‘No cambié’, uno de sus mayores pelotazos, y el posterior lanzamiento de su álbum ‘Superestar’, del que la serie coge el título.

A diferencia de ‘La Mesías’, esta serie tendrá a Los Javis en la mesa de producción, dejando así la dirección en manos de Nacho Vigalondo y Claudia Costafreda. Además, ‘Superestar’ tendrá un total de seis capítulos, escritos por el mismo Nacho Vigalondo, María Bastarós, Paco Bezerra y Claudia Costafreda.

Los Javis ya tienen experiencia trabajando en televisión en el contexto del mundo de la fama después de su ‘Veneno’ y ‘Paquita Salas’. «No hay nada que nos guste más que el pop y mirar hacia atrás, a la historia de nuestro país. Si hay una época salvaje en la que todo era posible, esa es la época del tamarismo, donde los más insospechados protagonistas acapararon horas y horas de televisión», ha comentado Javier Calvo sobre la serie de Yurena.

«Cuando uno se enfrenta a una serie basada en hechos reales, lo más importante es encontrar el punto de vista. ‘Superestar’ lo ha encontrado gracias a la mente brillante y loca de su creador, Nacho Vigalondo. La serie tiene detrás un buque de talento como pocas veces había visto antes. Es el homenaje a una época de España que merece ser revisitada. Como productores, estamos emocionados de poder compartir este viaje con Netflix», ha añadido Javier Ambrossi.

Por su parte, Nacho Vigalondo comenta que «una de las mayores suertes con las que me he topado a lo largo de mi carrera es la complicidad creativa con Javier Ambrossi y Javier Calvo, y esta serie es el remate de esa ecuación. En ‘Superestar’ hemos querido comprender, humanizar y respetar a una serie de personajes normalmente maltratados, y por el camino hemos hecho un volquete de fantasía, magia y locura que no se parece a nada que hayamos visto».