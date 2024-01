Nudozurdo: «Estamos haciendo a la Tierra lo mismo que hicimos a las mujeres»

Esta noche nudozurdo vuelven con un nuevo álbum llamado ‘Clarividencia’. Será el primer disco en 6 años de la banda liderada por Leo Mateos, y este lapso ha incluido hasta una separación que parecía definitiva.

El single adelanto, ‘Angel Genetics’, es al final un bonus track. El álbum es menos post-punk de lo habituado y aparecen influencias más bien de indie-rock noventero, aunque con sus licencias al kraut o incluso algún arreglo orquestal. Las letras, más abstractas que nunca, se valen de metáforas animales y naturales que Mateos asocia a posteriori a lo ecológico. Vía mail, a petición suya, el artista nos habla sobre todas estas cuestiones, añadiendo el estado de la industria musical y del mundo.

Hace varios años que no sacáis disco. ¿Qué ha sido de la banda durante este tiempo?

Si te refieres a la última formación cada uno ha estado tocando en otras bandas y yo con mi proyecto personal.

¿Cómo creéis que ha evolucionado el mundo en este tiempo y cómo ha influido eso en vuestra música?

Bueno, hemos pasado por una pandemia y un conflicto armado a las puertas de Europa. No está mal. El Capital y su precariedad sigue apretando igual de fenomenal o incluso más y está detrás de todos estos males pero da la sensación de que preferimos mirar hacia otro lado. Todas estas cosas se han ido colando de alguna manera en el disco.

¿Cómo creéis que ha cambiado la industria musical o la escena en cuanto a corrientes estilísticas?

En el panorama musical ha irrumpido una generación nueva pero tampoco veo cambios paradigmáticos más allá de que músicas urbanas, etc, se empiezan a asentar porque su público crece y puede pagar creando una escena más profesional de directos, festivales, sellos…

Los más jóvenes están más pegados a las redes, lo que facilita la difusión al mismo tiempo que puede banalizar la escucha musical. En nuestro tiempo pasaba lo mismo de manera diferente. Aquellos que ponían la radio de fondo mientras la emisora de turno tutelaba y condicionaba el gusto de su audiencia.

Ahora con las plataformas digitales y los algoritmos pasa lo mismo. La escucha se puede convertir en un gesto social y el grupo imponer su gusto. Cada vez más gente delega sus necesidades audiovisuales en otras personas, empresas, plataformas, etc. Mientras la industria musical no redistribuya bien sus ingresos con los artistas, seguirá creando un sistema de mínimos. Pero no soy pesimista. Hay mucha gente que usa estos medios para encontrar su propio camino y el talento sigue ahí con bandas nuevas interesantes.

¿Qué artista nuevo os ha interesado más durante este lapso?

Relativamente nuevos: Fountains Dc, Holy Wave, Tropical Fuck Storm, Bad Nerves…

Habéis pasado por diferentes sellos y formas de edición. ¿Por qué este regreso en Sonido Muchacho?

Creo que es el sello que mejor lo está haciendo ahora. Apuestan por las bandas y lo hacen con entusiasmo. Son jóvenes y están muy profesionalizados. Me gusta además el espíritu humano que se respira.

En vuestro concierto sorpresa de vuelta en la Sala El Sol, no mencionasteis siquiera que erais una banda que se había separado. ¿No creéis que sea necesaria una explicación?

Jajaja. ¿Faltó eso? Cuando estoy tocando nunca se me ocurre qué decir. O sólo se me ocurren chorradas. El showcase fue muy intenso y normalmente lo veo innecesario. Además, era bastante obvio. Los que estaban allí ya lo sabían. Siempre pienso que hablar entre canción y canción rompe un poco la dinámica del directo. Me gusta que no se pierda el hilo musical. A veces, pequeños detalles hacen que el público se distraiga y empiece un concierto en paralelo. Un pequeño virus que se propaga muy rápido.

Las causas del parón las dejasteis muy claras, ¿cómo ha sido la decisión de volver? ¿Más bien progresiva y muy meditada o un pronto más bien?

Ha sido bastante meditada. Hace año y medio empecé a considerarlo. Me costó darle forma porque estaba inmerso en el proyecto en solitario y se acabaron fusionando.

El disco suena bastante diferente a lo que fueron los primeros pasos de nudozurdo. Parece que hay una influencia más indie-rock, un poco más 90’s. Radiohead, PJ Harvey, Yo La Tengo… son gente que puede venir a la mente. Cosa que no ocurría con ‘Sintética’. ¿Qué sonidos han influido el disco? ¿Por qué ahora estos sonidos?

No lo sé. Son cosas que suceden. Los primeros discos eran más rígidos estéticamente. Ahora eso me importa menos. De hecho creo que es uno de los discos más eclécticos que he hecho.

Con las letras también quise desaparecer un poco. Intentar llegar al contenido sin acercarme demasiado. El hecho de que las canciones sean diferentes entre sí ayuda también a no incidir demasiado en una dirección. Es un intento por desaparecer y evitar la repetición. Pero en el fondo no deja de ser un juego que trata de procurar otro tipo de personalidad más poliédrica y compleja parecida a la realidad.

Los desarrollos instrumentales siguen siendo fundamentales en nudozurdo, como en la intro de 3 minutos de ‘La isla del diablo’. ¿Cómo habéis trabajado en ellos o en el desarrollo final de ‘Angel Genetics’? ¿Son improvisaciones en el estudio o forman parte de la composición del tema en sí?

Forman parte de la canción. Cuando llegamos al estudio había un trabajo previo bastante intenso de prueba/error. Fueron 6 meses grabando todos los ensayos, improvisaciones, etc. Después añadí las voces y algún arreglo tras el estudio pero las canciones las grabamos en directo a lo largo de 3 días.

¿Que ‘Angel Genetics’ pueda ser la canción más nudozurdo es lo que ha llevado a la decisión de que apenas sea un bonus track aparte en 7″?

No. Llegamos a un acuerdo con la discográfica para hacer un disco corto donde pudieran entrar todas las canciones en el vinilo. A todos nos parecía buena idea. Por una cuestión de orden y de la continuidad musical ‘Angel Genetics’ se quedó fuera junto con ‘La bruja’, pero estarán reunidas en una versión especial en digital. En la versión del CD están todas. ¡Un lío divino!



¿Cómo surgió la idea de presentar un disco o un regreso con un bonus track? ¿Lo tuvisteis siempre claro o hubo un tira y afloja entre grupo, sello, vosotros mismos?

Para nada. Yo siempre estoy abierto a las sugerencias que hacen desde el sello. Nos pareció una buena idea que no quedara relegada exclusivamente a Bonus track y ellos pensaron que era uno de los singles. Pero como te acabo de comentar acabará bajo el paraguas de una edición especial.

El disco es un poco abstracto en cuanto a temáticas. Aparecen muchos animales, no solo «bisontes albinos», sino ballenas, osos, caballos, metáforas con la naturaleza y hasta manzanas Golden. ¿Te inspira la naturaleza o algún tipo de literatura en concreto, por ejemplo una nada centrada en la tecnología ni en la modernidad?

Creo que sin premeditarlo, ha salido un disco un tanto ecológico. Están ahí todas esas referencias animales y a la naturaleza. Es un canto al paraíso que podemos estar perdiendo. Pero como te dije antes intenté con las letras acercarme a mi tiempo sin intentar explicarlo demasiado. Para mí lo ideal es que las cosas se desvelen sin acercarte demasiado.



Hay una idea que vuelve varias veces que es la identidad (“no quiero ser lo me gusta sino lo que soy”, por ejemplo. ¿Cuál es la temática o temáticas principales del álbum?

La identidad siempre ha sido una de mis obsesiones. Está en ‘Mil espejos’, ‘Hasta que acaben por confundirnos’, ‘Debo ser un robot por dentro’, etc. Me obsesiona entender por qué somos como somos, qué condiciona la personalidad y escribir sobre eso. La capacidad que tenemos para mimetizarnos y sentir que pertenecemos a un grupo para poder sobrevivir. Pero tampoco me gusta preparar demasiado estas cosas. Creo que en un disco debe tener cierta dosis de espontaneidad. De lo que te toca vivir en cada momento. Una polaroid. Otra cosa es que después te lleve un tiempo traducirlo a un sonido.

Las 3 primeras canciones hablan de mujeres, al menos ‘Soledad’ podría serlo de manera metafórica. Pero están seguro Elvira y Nina. ¿Hay en nudozurdo o en este disco una visión concreta de lo que representa la figura femenina o esa visión sería más poliédrica y cambia de canción a canción?

Sí, es verdad, hay mucha presencia femenina. No sabría decirte por qué. Ha salido así. Es verdad que el mundo femenino siempre me ha permitido explorar mejor el mundo del sufrimiento y de la empatía. Y hablando del mundo en llamas o paraíso por perder es probable que le estemos haciendo a la Tierra lo mismo que le hicimos a las mujeres. Empieza a parecer un chiste malo que le llamemos Madre Tierra.



Hay un sinfín de curiosidades en las letras por las que podríamos preguntar. No sabemos muy bien cuál elegir, por decir alguna: ¿por qué Crevillente? ¿Es por la fiesta Moros y Cristianos de esta localidad ?

Tiene que ver con mi familia. Una de mis abuelas era de Crevillente. Es una zona que tiene que ver con mi imaginario familiar. Era una persona especial. Por sus venas corría el sentido del drama y de la tensión narrativa. Podías quedarte mirándola horas y horas mientras te contaba historias que probablemente se estuviera inventando. La canción está atravesada a la vez por la imagen de la Dama de Elche, que durante un tiempo estuve visitando y estudiando y que es de esa zona también. Mezclado con el paisaje histórico del Levante y el Mediterráneo. En el fondo también tiene que ver con la identidad. Suelo preguntarme muy a menudo cómo eran nuestros antepasados. Puede que el Arte sólo sea eso. Un mensaje encriptado que te llega del pasado y otro que lanzas hacia el futuro. Lo más parecido al ADN que los humanos somos capaces de crear.