Lana Del Rey, Mejor Canción 2023 para los lectores

Los lectores de JENESAISPOP habéis votado lo mejor de 2023 durante las últimas semanas a través de nuestros foros. Los votos se han dividido en dos secciones claramente diferenciadas: por un lado, la categoría de las «serias por la música» y de las «etéreas y taciturnas» y, por el otro, la sección de las «peluqueras» que «no pueden vivir sin menear el poto y sin peluquería de altos decibelios». La mayoría de los votos, un total de 1.123, provienen del equipo «serias por la música», mientras que 626 han salido de la peluquería. Muchas gracias a Xtian23 por recopilar las votaciones.

La Mejor Canción de 2023 para los lectores de JENESAISPOP ha sido ‘A&W‘, la atormentada obra maestra de Lana Del Rey. En segundo lugar ha quedado la conmovedora ‘Will Anybody Ever Love Me?‘ de Sufjan Stevens. La primera representación peluquera llega en tercer puesto con ‘Padam Padam‘ de Kylie Minogue. Completan el top 5 ‘Not Strong Enough‘ de boygenius, en el 4, y ‘Vampire’ de Olivia Rodrigo, en el 5.

Grandes éxitos de 2023 aparecen en las votaciones definitivas de los lectores como lo han hecho en el Anuario de JENESAISPOP, aunque en puestos diferentes, como ‘Flowers’ de Miley Cyrus -puesto 18- o ‘Rush’ de Troye Sivan -puesto 8-. También grandes obras maestras de culto como ‘Begin Again’ de Jessie Ware (7) o ‘To be honest’ de Christine and the Queens (6) hallan lugar en las votaciones.

Entre las grandes reivindicaciones de los lectores destaca el puesto 8 para ‘Nothing Left to Lose’ de Everything But the Girl, y también se hace justicia para ‘Tension’ de Kylie (10), ‘Let’s Make a Mistake Tonight’ de Tennis (17), ‘Tristesse’ de Zaho de Sagazan (19), ‘Oral’ de Björk y Rosalía (28) o ‘One of Your Girls’ (29) de Troye Sivan. Ente las pocas apuestas nacionales que han recibido votos de los lectores se encuentran ‘Otra vida’ de pablopablo (22) o ‘Mambo‘ de Morreo (30).

Mejores Canciones 2023 para los lectores

01 A&W, de Lana Del Rey

02 Will Anybody Ever Love Me?, de Sufjan Stevens

03 Padam Padam, de Kylie Minogue

04 Not Strong Enough, de boygenius

05 Vampire, de Olivia Rodrigo

06 To be honest, de Christine and the Queens

07 Begin Again, de Jessie Ware

08 Nothing Left to Lose, de Everything But the Girl

09 Rush, de Troye Sivan

10 Tension, de Kylie Minogue

11 Chulo, de Bad Gyal

12 Ghosts Again, de Depeche Mode

13 What Was I Made For, de Billie Eilish

14 Loading, de James Blake

15 Vampiros, de Rosalía y Rauw Alejandro

16 kisses, de slowdive

17 Let’s Make a Mistake Tonight, de Tennis

18 Flowers, de Miley Cyrus

19 Tristesse, de Zaho de Sagazan

20 Talk to Me Nice, de Tinashe

21 Hold On to Now, de Kylie Minogue

22 Otra vida, de pablopablo

23 Contact, de Kelela

24 Tattoo, de Loreen

25 Psychedelic Switch, de Carly Rae Jepsen

26 CooCool, de Róisín Murphy

27 Beso, de Rosalía y Rauw Alejandro

28 Oral, de Björk y Rosalía

29 One of Your Girls, de Troye Sivan

30 Mambo, de Morreo

31 Where Are Your Kids Tonight, de CMAT y John Grant