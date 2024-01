Doja Cat parece adelantar la segunda parte de ‘Scarlet’

La nueva era de Doja Cat podría alargarse más de lo imaginado. La cantante, que publicó ‘Scarlet’ en septiembre del pasado año, se ha mostrado bastante ausente desde entonces. Sin embargo, su cuarto trabajo discográfico podría tener su respectiva continuación.

A través de stories de Instagram, Doja Cat ha mostrado una misteriosa pizarra en la que escribe en mayúscula «S2». Justo debajo, una serie de palabras que podrían ser títulos de canciones: ‘Head High’, ‘Rider’ o ‘Hungry’.

Recientemente, Doja Cat explicó en una entrevista que planeaba titular ‘Hellmouth’ (boca del infierno) a lo que finalmente resultó ser ‘Scarlet’. «No me importa que tenga un significado profundo, sino que la palabra mole», afirmó la artista. «Me gustan las palabras que son guays. Pensé que «hellmouth» molaba… es como las puertas del infierno. Pero después de un tiempo me empezó a parecer tan agresiva que ya no sé si me gusta».

«Cambio de opinión constantemente», añadió Doja Cat en la entrevista. «Y ‘Scarlet’ me parecía lo correcto, porque es una especie de oda a ‘Hot Pink’. Elegí el nombre de un color, pero en realidad no lo es; piensas en Scarlett como el nombre de pila de alguien, y no como un color. Ese fue el giro que le di. Además, el rojo es un tono de pasión», comentó la artista. No fue la única de las confesiones que hizo con respecto al disco, pues también ha hablado de cómo pensaba descartar su éxito ‘Paint the Town Red’.

Se desconoce todavía cuáles son los planes de la cantante en relación con el futuro de ‘Scarlet’. Sin embargo, teniendo en cuenta que su disco anterior ‘Planet Her’ gozó de edición deluxe, no sería nada descabellado que su nuevo álbum también acabara teniendo la suya propia.

Este sería el probable tracklist:

1. ‘Acknowledge Me’

2. ‘Head High’

3. ‘Gang’

4. ‘Masc’

5. ‘Rider’

6. ‘Urrrge’

7. ‘Hungry’

Doja Cat seems to be teasing a ‘Scarlet 2’ tracklist: “S2” pic.twitter.com/k8XWIc3kfK — Pop Base (@PopBase) January 14, 2024