El concierto de ‘La Mesías’ fue el estreno de Stella Maris, y mucho más

Javier Ambrossi y Javier Calvo han vuelto a ganarse a público y crítica con ‘La Mesías‘, su última serie. Era con diferencia su proyecto más ambicioso, y el tiro parece haberles salido muy bien, así que anoche quisieron celebrarlo y darle un broche de oro a esta etapa antes de centrarse en su siguiente proyecto. Y lo hicieron, como no puede ser de otra manera tras esta serie, con mucha ambición. Anunciado como un concierto “one night only” en el que se interpretarían las canciones de la serie, hubo quien pensaba que sería una presentación en sociedad de Stella Maris, el grupo ficticio que hace las veces de Flos Mariae y que ha sido confirmado en la próxima edición del Primavera Sound. Pero fue mucho más que eso.

Por supuesto, Stella Maris actuaron, y Amaia, Cristina Rueda (también ex-triunfita, aunque de OT 2009, una edición bastante menos afortunada), Mabel Olea, Valeria Collado, Ania Guijarro y Sara Roch nos deleitaron cantando varios temas de su disco: ‘Stella Maris’, ‘La casa huele a gloria’, ‘La alcantarilla’, ‘Jesucristo Dónde Estás’ o ‘El Jardinero’. Pero no siempre lo hicieron solas: Hidrogenesse les acompañaron en ‘Jesucristo Dónde Estás’, y Albert Pla en ‘El Jardinero’. Y, ojo, porque Albert Pla volvería a salir para versionar ‘Experiencia religiosa‘ de Enrique Iglesias, uniéndose a él los propios Ambrossi y Calvo. Y si os ha parecido curiosa la versión, esperad. Quienes hayáis visto la serie, sabréis que uno de los momentazos del primer episodio es una secuencia musical a ritmo de ‘Bette Davis Eyes‘. Pues bien, el clásico de Kim Carnes sonó anoche, pero con… ¡Amaral! Eva Amaral y Juan Aguirre aceptaron la invitación, y escuchar ese temazo en boca de Eva (y guitarra de Juan) sí que fue una experiencia religiosa.

La actuación de ‘Bette Davis Eyes’ ocurría a la vez que Ana Rujas llegaba al escenario con sus “hijos”, Bruno Núñez y Carla Moral, y es algo que ocurriría varias veces durante la noche, puesto que aquello estuvo más cerca de un musical o incluso de un teatro con orquesta que de un concierto típico, con distintos actos y narraciones entre los temas. Así, por ejemplo, luego aparecería Biel Rossell para maravillarnos con su inclasificable baile a ritmo de Händel, en ese homenaje a ‘Cantando bajo la lluvia’. Es uno de los momentos de la serie que se pudieron revivir, como el reencuentro entre Carmen Machi y Roger Casamajor, el éxtasis de Lola Dueñas, o el momento del grafiti de Macarena García, que, por supuesto, no se despidió sin decir “Felipe está casado con Letizia Ortiz”.

Mientras el reparto iba interpretando estas pequeñas escenas, la música estaba siempre presente, ya que el maestro de ceremonias era nada más y nada menos que Raül Refree, detrás de gran parte de la banda sonora. Hubo incluso espacio para el ficticio festival de rock cristiano de la serie, el JC Rock, donde actuaron por supuesto Biel e Irene Balmes cantando ‘Dos pasos adelante’, pero también los dos grupos “creados” para la ocasión: Papa Móvil (los evil twin de Papa Topo) con ‘Tengo estigmas en las manos’, y El Buen Hijo (aquí no hacía falta cambiar el nombre) con ‘Niños del Edén’. Cerró la noche Amaia en una triple entrega: al piano recreando el momento de ‘El Árbol’ junto a su hermano en la serie, acompañada por Refree mientras versionaba ‘The Ed of the World’, y a dúo con Asier Etxeandía en el colofón con ‘Preparad el camino al señor’. Pero aún quedaba una sorpresa: mientras Ambrossi y Calvo agradecían al público su presencia y a todo el equipo su trabajo, e iban subiendo al escenario tanto el reparto como parte del equipo técnico, los directores dieron la bienvenida a las “mini Stella Maris”, que aparte de provocar un “ohhhh” general, lo dieron todo con la versión techno de ‘La puerta del cielo’.

De repente, el escenario era una rave en la que bailaban ellos con las niñas y con Amaia, bailaba Carmen Machi y bailaban hasta Eva Amaral y Juan Aguirre, que subieron también. Bailaba hasta el público, entre quienes se encontraban, ojo, Almodóvar, Aitana, Marisa Paredes, Pepón Nieto, Irene Montero, Rocío Sáiz, Álvaro Morte, Samantha Hudson, La Pija y La Quinqui, Ana Pastor o Antonio García Ferreras. Podría ser perfectamente la lista de cameos de ‘Superestar‘, lo próximo de Ambrossi y Calvo (como productores ejecutivos, ya que al frente está Vigalondo), pero eran los asistentes al concierto. Está claro que si alguien en este país tiene capacidad para reunir a Almodóvar y Aitana en un mismo lugar y ponerles a escuchar a Albert Pla versionando a Enrique Iglesias, son ellos.