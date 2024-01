Ariana Grande anuncia ‘eternal sunshine’, su séptimo álbum

Ariana Grande ya ultima los preparativos para el lanzamiento de ‘eternal sunshine’, el que supondrá su séptimo trabajo discográfico. Tras el lanzamiento de su single principal el pasado viernes, que apunta a que se trata de un proyecto marcado por la música dance, la artista ha anunciado hoy el título, la portada y la fecha de publicación de su nuevo disco, que saldrá el 8 de marzo.

El título del álbum, ‘eternal sunshine’, es una referencia a la película ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ (2004) de Michel Gondry. En España se distribuyó con el nombre ‘Olvídate de mí’. El filme explora el amor y la pérdida cuando una pareja decide borrar los recuerdos de su relación, destacando la importancia de aceptar tanto la alegría como el dolor para el crecimiento personal. Grande se declaró fan de su protagonista, Jim Carrey, cuando trabajó junto a él durante las grabaciones de ‘Kidding’ en 2019: «No hay nada más surrealista que llegar a trabajar y pasar tiempo con alguien a quien has idolatrado y adorado desde antes siquiera de que supiera hablar».

El disco contará con una portada estándar (la que encabeza este artículo) y cuatro alternativas, de las cuales aún solo ha revelado una de ellas. Además, Ariana Grande todavía no ha dado ninguna información relativa al tracklist, pues se está centrando en la promoción de ‘yes, and?’, que se predice que debutará en el número 2 del Hot 100 de Estados Unidos. En su lucha por la primera posición, la artista ha publicado hasta doce versiones de la canción, que espera que sirvan para aumentar las ventas durante esta primera semana.

