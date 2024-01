21 Savage / american dream

Los gangsters también lloran. Si la vida de 21 Savage se pudiese resumir con una frase, sería esta. Por eso, resulta la más apropiada para terminar un disco que celebra una de las historias de éxito más improbables del rap estadounidense y que también sirve como soundtrack del biopic más inesperado del año, ‘American Dream: The 21 Savage Story’.

21 Savage, nacido como Shéyaa Bin Abraham-Joseph, vivió hasta los 7 años en Londres, hasta que se mudó con su familia a la dura Atlanta. En esas calles eligió caminos peligrosos, que llegaron a su punto álgido en su vigesimoprimer cumpleaños, cuando él y su mejor amigo fueron tiroteados críticamente. Mientras que Savage consiguió sobrevivir tras recibir seis disparos en el cuerpo, su amigo no tuvo la misma suerte. Estos acontecimientos serán retratados en el biopic, con Childish Gambino haciendo de 21 Savage, pero no tienen un gran protagonismo en este soundtrack. No más de lo que ya tenían en el resto de proyectos del rapero.

‘american dream’ culmina la mejor etapa de la carrera del artista, que viene de conseguir tres debuts en el número 1 del Billboard 200, tanto con los colaborativos ‘SAVAGE MODE II’ y ‘Her Loss’, como con su último disco en solitario, ‘I am > I was’, lanzado a finales de 2018. Este nuevo LP no presenta ningún cambio estilístico ni temático, sino que se asienta como un compendio de todo lo que ha hecho grande a 21 Savage: beats de trap inquietantes y pesadillescos como sacados de una peli de terror, versos y rimas tan carismáticas como homicidas y un talento sobresaliente para seguir creando hits de trap frescos, pese a que el género se haya quedado un tanto rancio.

Como prueba de esto, los dos primeros cortes: ‘all of me’ y ‘redrum’. Este último se acaba de colar en el número 8 del Top 50 Global en Spotify. Ambos son muy parecidos en forma y presentan al oyente el sonido 21 Savage por excelencia, con sus samples vocales chopeados y su flow monótono, pero adictivo. El resto de ‘american dream’ incluye cortes similares, como la agresiva y hambrienta ‘red sky’ (“Fry me a nigga like I’m from Kentucky”) o la anodina sucesión de temas con Metro Boomin, que no ha ofrecido su mejor versión. Aun así, este tercer disco en solitario tiene algo más que ofrecer.

En la primera parte encontramos la psicodélica y difusa ‘n.h.i.e.’, originalmente pensada para el disco de Doja Cat y contenedora de los mejores adlibs del proyecto, y ‘sneaky’, una canción que habla sobre quedar a escondidas y regalar bolsos de Chanel de la forma más amenazante posible (“If your ex call one more time, I’m gettin’ him robbed”). Este tema adelanta la tendencia dominante en la segunda mitad del disco, compuesta casi en su totalidad por temas románticos, adornados con dulces samples de soul, y en los que 21 Savage tampoco deja de dar miedo.

Esto juega en su contra, ya que, exceptuando dos canciones, el artista de ‘a lot’ habla de lo mismo en todas, chicas y asesinatos, y no lo hace de una forma original. Sin embargo, por contraste esto también saca a relucir su punto fuerte, y es que, si el de Atlanta deja de lado su faceta de criminal despiadado y abre un poco su corazón, pocos están a su nivel.

Aquí entran los dos cortes más narrativos del disco y más apropiados de cara a una película sobre el artista. En ‘letter to my brudda’, 21 busca perdón por todos los pecados de su pasado en la calle sobre un exuberante beat de soul, pero es consciente de que no podría haber hecho otra cosa (“At the end of the day, we be havin’ good hearts, they just be in bad places”).

21 Savage termina este homenaje a sí mismo con la sincera ‘dark days’, dirigida directamente a sus oyentes más jóvenes y exhibiendo su destreza como storyteller. En este caso, se trata de un cuento con moraleja, en la que aconseja a su público, entre muchas otras cosas, que se queden en el colegio “aunque suene aburrido”, porque la alternativa es mucho peor: «I finally got the fame and fortune that I prayed for / Who would have thought I would emerge from all that gun smoke?»