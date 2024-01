RFTW: Sleater-Kinney, Depresión Sonora, Green Day, Gossip…

Hoy 19 de enero se lanzan dos álbumes muy esperados en el mundo del rock. Por un lado, Green Day publican su decimocuarto álbum, ‘Saviors’. Por otro, Sleater-Kinney vuelven con su primer disco en tres años, ‘Little Rope’. Además, se ponen en circulación nuevos trabajos de The Fauns, Eladio Carrion, PACKS, Viva Belgrado, Birthmark (proyecto en solitario de Nate Kinsella de American Football), Iseo & Dodosound o Carmen 13. Entre los epés que salen hoy destacan los de Declan McKenna, Las Odio y la artista revelación Mushkaa.

En materia de singles hoy entregan novedades Zara Larsson, Gossip, Bravo Fisher, Depresión Sonora, Mae Stephens, Carlos Sadness con Ximena Sariñana, Rojuu, The Libertines o trashi con Zahara. La reina de los samples y/o interpolaciones, Ava Max, regresa fusilando a Shakira en ‘Whatever’ de la mano de Kygo.

- Publicidad -

Durante la semana han publicado temas Allie X, IDLES, Norah Jones, Yard Act, Kim Gordon, The Jesus and Mary Chain, Shygirl, Khruangbin, Adrianne Lenker, Recycled J, Moor Mother o A Certain Ratio. Además, hemos estrenado en primicia el nuevo single de TRISTÁN y rusowsky.

Encontrarás también en la playlist interesantes novedades de Mourn, Nia Archives, Gabriela Richardson con Rejjie Snow, TOELDO, Andra Day, Jazmin Bean, Chelsea Wolf, Jlin con Philip Glass (en su disco, por cierto, estará Björk), Novo Amor o Paula Mattheus.

- Publicidad -

Como siempre terminamos el repaso a las novedades del día comentando algunas curiosidades, en este caso tres versiones: Cora Yako y El buen hijo adaptan ‘Dos gardenias’, Radio Palmer actualizan ‘Hombre-lobo en París’ y Jordi Maranges deja irreconocible el ‘Soldado del amor’ de Olé Olé.