Estreno: TRISTÁN y rusowsky, tristes pero con estilo, en ‘CELL’

Rusia IDK es nido de una serie de artistas que están dando forma a una nueva manera de entender el pop, cada uno a su manera, pero compartiendo códigos. De hecho, en algunos casos, compartiendo casa: Ralphie Choo y rusowsky viven juntos, como nos contaba Ralphie el año pasado en una entrevista.

No extraña que los artistas que forman parte del roster de Rusia IDK colaboren unos con otros todo el tiempo, indistintamente, a la manera de un colectivo. rusowsky y TRISTÁN ya habían colaborado firmando una de las mejores canciones salidas de Rusia IDK, la adorable ‘GOOFY‘. Ahora vuelven a unir fuerzas en una canción que tenemos el placer de estrenar en JENESAISPOP.

‘CELL’ halla a Ruslán Mediavilla Solovieva y a Tristán Rodríguez en un estado profundamente melancólico, cuestionándose el amor de una persona. «Me tiene todo el día pegadito al cell, me dice que me quiere, pero ya no sé» es la frase que se repite en la canción como un mantra, mientras apenas el rasgueo de una guitarra acústica les acompaña.

TRISTÁN y rusowsky andan «con el corazón roto, pero sin perder el estilo» en el videoclip de ‘CELL’. Creado por FOMOTRAUMA, el proyecto creativo de mori y el propio TRISTÁN!, el vídeo halla a los dos protagonistas tristones dentro de su nueva limusina rosa, existiendo como a cámara lenta, y desapareciendo en la oscuridad de la noche.

‘CELL’ es adelanto del próximo EP de TRISTÁN, ‘Music EP, en el que el productor reúne una serie de temas “aparentemente distintos los unos de los otros, pero que representan un 360 de lo que soy yo respecto a mi música”. Roy Borland ha co-producido y mezclado el proyecto, que se podrá escuchar completo a partir del 29 de febrero.