Nuestro Disco de la Semana es ‘Supernova‘, una amalgama inclasificable de géneros que su propio autor cataloga como «collage». Ralphie Choo es un joven de 23 años que esta semana ha comprobado cómo la prensa incluso internacional se deshacía en elogios hacia su propuesta. O cómo Rosalía compartía su álbum.

Hablamos con el hombre detrás del proyecto, Juan Casado Fisac, sobre cómo está viviendo estos días, el colectivo al que pertenece rusiaIDK, o el que puede ser el futuro de la música a nivel internacional. ¿Puede tener España un protagonismo cada vez mayor?

Hace una semana del lanzamiento de tu disco, ¿cómo has vivido estos 7 días?

Ha sido una semana frenética, no me ha dado tiempo de pensar nada… Ha sido noticia buena tras noticia buena, casi que las he estado esquivando. Llegaba tanta info, todo el mundo me hablaba para felicitarme, me petaba un poco la cabeza… Pero ha sido un trabajazo llegar a este punto, así que también estoy muy contento.

Duele un poco a los ojos leer que tu proyecto es «bedroom pop» o incluso hemos leído «flamenco», cuando la gracia es que tu música va de un género a otro de una estrofa al estribillo, o son cosas totalmente desestructuradas. ¿Te sientes afín a algún género en realidad?

No, lo que busco es romper esa barrera y cruzar plazas. Coger esta cosa del flamenco y mezclarla con esta cosa de la samba, de la bossa, del R&B… mezclarlo todo y hacer un collage, crear una imagen, una composición totalmente nueva. Quizá desde cerca la composición se ve algo borrosa, pero desde lejos acabas de ver todo el cuadro, toda la composición.

¿De adolescente estabas más apegado a algo?

De chaval escuchaba mucho flamenco y música clásica. Paco de Lucía, Händel, Bach, incluso compositores barrocos. Mozart… Luego en la uni fui descubriendo más cosas. No tenía una cultura musical muy rica hasta que cumplí 17 años, cuando entré en la universidad. Por cierto, la gente está diciendo que estudié ingeniería química y estudié música.

Tocabas la trompa, ¿no?

Sí.

En el disco metes sonidos de pianos y flautas. ¿Son orgánicos o digitales?

Todos los vientos, metales, maderas y pianos están grabados, son sonidos orgánicos. Yo he tocado el piano, drummie las flautas. Luego, hay un montón de samples grabados con el móvil, y después procesados. Un salero, una espátula, cuchillos, de todo. Hemos aprovechado a tope lo que tenemos. ‘Tangos’ está hecho todo con menaje de cocina.



En Bandcamp hiciste una versión muy libre de Rosalía y Ozuna. Pitchfork te ha comparado con Travis Scott y Playboi Carti… ¿Pero qué canción o qué disco realmente te cambió la vida?

Sin duda, ‘Blonde’ de Frank Ocean es el disco que más he escuchado, al que más atención he prestado con una escucha activa. No es por comparar, pero con ‘Supernova’ pasa lo mismo que con ‘Blonde’, que cada vez que escuchas más las canciones descubres nuevos detalles. Lo vas madurando poco a poco y pasas de una canción favorita a otra. El proceso del álbum ha sido así, ha habido mucho tiempo de espera entre las primeras demos y las finales, muchos singles publicados de por medio…

¿En qué plazo de tiempo se ha creado el disco?

Entre un año y medio y dos.

El disco empieza con un tema llamado ‘Juan Salvador Gaviota’. Sampha está a punto de publicar una canción titulada igual. ¿Qué significa este libro para ti?

Algo así como la Biblia. La gente católica lee la Biblia para orientarse en la vida, y yo leo este libro. ‘Juan Salvador Gaviota’ es un libro que me ha ayudado a abrir horizontes. Es una fábula, es un cuento para niños, pero recoge muchas cosas que nos sirven a los adultos. Para mí, es como una nueva religión. Si tuviera que creer en algo, creería en ‘Juan Salvador Gaviota’ porque me ha ayudado a creer en mí.

¿Cómo surgió el colectivo RusiaIDK?

En 2017 o 2018 nuestro manager Manuel, que, en ese momento, está trabajando como A&R en Sony, descubre a mori y se enamora de él. Descubre que hay todo un grupo de chavales que están grabando su música en casa y subiéndola a agregadoras musicales, ni siquiera a plataformas oficiales. Poco a poco encuentra a rusowsky, rusowsky y y yo nos hacemos colegas… Es una relación de amigos que ha ido forjando con el tiempo, es una relación de amistad, cariño y admiración.



¿Hay una simbiosis musical entre todos vosotros?

Tenemos gustos muy parecidos, hablamos de música todo el tiempo, nos compartimos cosas, pero luego cada uno es de su padre y de su madre, trabaja a su manera, necesita más tiempo para hacer una canción o menos. Comulgamos en el mismo sitio, pero cada uno tenemos nuestros propios retos e intenciones.

A mori le descubrí por sus colaboraciones con Natalia Lacunza. Ella fue de las primeras personas que dijo que lo que hacíais era básicamente el futuro del pop español.

Sí, ella es de las primeras personas que, estando en el foco, colaboró con nosotros. Rusowsky y ella de hecho llegaron a trabajar juntos en el estudio y a colaborar en una canción, que no sé lo que ha pasado con ella. Mucha gente ha ido apoyando Rusia IDK, gente a la que le sigue peña y que puede actuar como prescriptora.

C. Tangana colaboró con rusowsky. Y Rosalía te sigue en Instagram. ¿Tienes contacto con alguno de ellos?

Con Pucho he estado una vez en el estudio currando, pero no era para un proyecto suyo. Tuve el placer de conocerle y charlar con él, y estar con él en su hábitat. Rosalía me ha felicitado por el álbum y lo compartió en los stories. Le dije que era una de las mayores inspiraciones del álbum. Ojalá nos encontremos en algún momento en el estudio.

Hay parecidos con ‘Motomami’, en ese rompimiento del género constante, la disrupción continua.

Esas son las directrices de la música que viene ahora. Ya has escuchado todo y ahora toca hacer un trabajo más de collage.

El pop collage se ha convertido en el presente, en aquello que antes imaginábamos sería el futuro. ¿En tu cabeza era así también el futuro del pop?

No, simplemente he estado trabajando en hacer cosas que me sonaban bien y que me parecían un camino curioso a seguir. Ahora hay un fenómeno de reducir el tiempo de las canciones, pero es una estética y una moda y seguramente pasará. En el futuro, a lo mejor habrá temas de 7 minutos con 200.000 cambios. Nunca se sabe lo que va a pasar.

¿De qué parte de Madrid es el colectivo? Con lo gentrificado que está el centro, es difícil imaginar por ejemplo Malasaña como centro de operaciones de vuestra música.

TRISTÁN vive en casa de sus padres, Martín (more) vive con rata de internet y con otros compañeros. Rusowsky, Barry y yo vivimos juntos en la misma casa, entre Nuevos Ministerios y Tetuán. DRUMMIE vive solo.

¿Cuáles son vuestros clubs o bares favoritos de la ciudad?

Frecuentamos mucho la Taberna Gaztelupe, tienen muy buena carne. Vamos a El Doble, en la calle Abascal. Vamos a bares muy españoles y castizos, muy madrileños, donde te ponen raciones de mojama y lomo, o una lata de mejillones. En la presentación del disco, en el catering solo había chistorra, tortilla de patatas y cosas así.

Celebramos que canciones como BULERÍAS, MÁQUINA CULONA, GATA… estén recopiladas en un proyecto concreto, como es este álbum, ¿pero no tenías miedo de que lo mejor del álbum fuera lo ya conocido? ¿Has estructurado el disco pensando en distribuir los singles a lo largo de toda la secuencia?

Ha sido un híbrido entre cómo hemos ido haciendo las cosas y cómo se han ido dando… ‘Bulerías’ se hizo en una semana, no estaba dentro del álbum y, de repente, es la canción que mejor resume el disco. Lo de Mura Masa iba guay a nivel estratégico para que la peña de fuera descubra cosas de España. Obviamente quería que ambos estuvieran dentro del disco. Que peguen más o menos eso ya es cosa del público, yo mi trabajo ya lo he hecho. No me molesta que escuchen más ‘Maquina culona’ que ‘TOTAL9NOSTALGIA’. Me encanta descubrir las reacciones del público.



¿Te ha sorprendido alguna reacción del público?

Me encanta ver reacciones del disco en Youtube, de gente como Proyecto 14. Todos suben “experiencias” y no “reacciones”. Uno de ellos dijo que, normalmente, cuando escuchas música en el día a día, esa música entra en tu rueda vital y participa en tus actividades diarias, pero que ‘Supernova’ te invita a disfrutar de una experiencia, a cerrar los ojos y disfrutar, y eso me encantó.

¿Tú escuchas de esta música de esta manera o tienes poco tiempo?

Escucho música todo el tiempo, desde que me levanto, es una tarea que hago, dedicar tiempo a escuchar cosas, a analizar, de manera no pasiva sino activa, tomando nota de lo que escucho, para probarlo en mis propias canciones.

¿Cuál es tu favorita de las que no habían salido? ¿Quizá ‘Beso Bruma’? ¿O alguna de las que parecen interludios o instrumentales?

‘TOTAL90NOSTALGIA’ porque es un viaje, es la explicación de todo el viaje desde que eres un chaval y no entiendes por qué pasan las cosas, simplemente las aceptas y no te preocupas, hasta que creces y empiezas a experimentar la ansiedad. Ya sabes, todo este tema de la salud mental del siglo XXI… Entonces haces un resumen de todo lo que te ha pasado, te preguntas cómo te has convertido en lo que eres. Yo era un chaval desconocido, no es que nadie apostara por mí, pero realmente nadie sabía quién era, prácticamente no tenía oyentes, y de repente todo ha cambiado, hasta el punto de que Rosalía ha compartido el álbum.



Hay un precedente en El Guincho. Pitchfork reseñó su disco ‘Alegranza’ en 2007. Entonces no era nada habitual que un artista español fuera reseñado en un medio anglosajón. Curiosamente él terminó produciendo a Rosalía. Pero ya no nos sorprende tanto que tú salgas en Pitchfork, se ha normalizado.

Todo el mundo se piensa que en Estados Unidos es otro rollo, que todos son unos genios, que es la catedral de la historia de la música, y cuando vas te das cuenta de toda la riqueza que hay en España. Nosotros ya hemos madurado todo el folclore, y a ellos solo les ha llegado Rosalía. En España tenemos un producto selecto. Nos queda mucho aún que enseñar al mundo. Creo que vamos a pegar un portazo importante dentro de poco. Es la misión de ‘Supernova’ también, que se entere el mundo quién es rusowsky, quién es DRUMMIE, quién es Barry B…

Personalmente no conocía a Paris Texas, ¿qué canción suya o qué lanzamiento suyo es tu favorito?

‘Panic’ o ‘Bullet Man’. Hace poco han sacado el álbum ‘Mid Air’. Los descubrí a través de nuestro A&R de Los Ángeles, Jackson Harris, que es el que ha estado “pusheando” a los mandamases de ahí para que escuchen a un jambo de 200.000 oyentes mensuales.

Me ha sorprendido la colaboración de Wet, no me la esperaba. Es un grupito así de culto, muy suave…

Tienen un sonido muy atmosférico y yo escucho muchísimo ambient. Descubrí ‘Blades of Grass’ y la escuché durante dos meses seguidos. Puede ser la canción que más escuchado en todo el año.

¿Qué ambient escuchas?

Yves Tumor, Boards of Canada, Apex Twin (una referencia en la portada), Dean Blunt, Bernard Herrmann, Sushumu Yokota, Radiohead, Marina Herlop, pablopablo…