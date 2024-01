Allie X se pone ciega en la electro ‘Off with Her Tits’

Allie X, autora de pepinazos pop como ‘Bitch’ o ‘Casanova’, está a punto de publicar nuevo disco. ‘Girl with No Face‘ es el primer trabajo discográfico de Alexandra Ashley Hughes en cuatro años y supone su decidido regreso a la pista de baile. Así lo sugieren los singles publicados hasta ahora, ‘Black Eye’, ‘Girl with No Face’ y, sobre todo, el que se estrena hoy.

El título de ‘Off with Her Tits’ se extrae de una expresión coloquial, típica de Reino Unido, que significa algo así como «ponerse hasta las cejas» o «estar ciega». No hace falta decir más, pero ‘Off with Her Tits’ es la Canción Del Día de hoy gracias a otros méritos.

Se trata de otro tema de Allie X entregado al electropop, aunque, esta vez, la parte «electro» está especialmente subrayada, en una producción que firma la propia artista y nadie más. Ecos a New Order y al hi-NRG y el synth-pop de los 80 vienen a la mente escuchando la canción, que va de menos a más hasta alcanzar el desfase total.

‘Off with Her Tits’ lleva a la pista de baile una letra que no es exactamente escapista. Al menos, no del todo. Allie X canta que está «hasta las cejas», pero también que su «cuerpo es una prisión». Aquella expresión coloquial adquiere otro significado que solo Allie X parece conocer. Ella juega a la ambigüedad explicando que «algunos lo interpretarán como un himno body-negative», mientras que los británicos entenderán que simplemente anda pasadísima en una discoteca.

Allie X, que en los últimos años ha estado retirada de los escenarios tratando una enfermedad autoimmune que le fue diagnosticada en la adolescencia, y que la llevó a ser hospitalizada en junio de 2022, ha explicado que ‘Off with Her Tits’ es una «sátira bailable pero tremendamente ridícula de unos pensamientos angustiantes que nunca me dejan tranquila», pensamientos que «he decidido parodiar para aliviarlos un poco». Allie concluye que «lo único seguro es que» es que ‘Off with Her Tits’ «va fuerte». Hay que darle la razón.