Ariana Grande se queda sin número 1 en Reino Unido

La nueva era de Ariana Grande no comienza con las mejores noticias posibles. La artista, que publicó el pasado viernes su canción ‘yes, and?’, no está logrando debutar en el número 1 en las listas de éxitos internacionales. Australia, Alemania, Nueva Zelanda, Irlanda o Reino Unido son ya algunos de los países en los que se confirma que no encabeza la lista de singles.

La artista ya partió sufriendo desde las predicciones, donde no la situaban en lo más alto de la lista. En Reino Unido, por ejemplo, la predicción de mitad de semana la posicionaba en el número 2. En su lucha por el primer puesto, la cantante ha publicado más de una decena de remixes de la misma canción con tal de inflar las ventas. Sacar la versión instrumental del tema, la versión extendida del tema o la versión instrumental de la versión extendida del tema han sido algunas de sus diversas tácticas.

Pese a sus esfuerzos, Ariana Grande ha perdido oficialmente el debut en el número 1 de Reino Unido. Lo ha hecho por tan solo 600 copias de diferencia. Acumulando una tercera semana en la cima, Noah Kahan y su ‘Stick Season’ evitan que ‘yes, and?’ se haga con el primer puesto. El cantante nominado al Grammy a Artista Revelación ha movido 72.235 unidades (8 vinilos, 1.735 descargas y 70.492 de streaming), por las 71.636 unidades de Ariana Grande (4.669 CDs, 3.493 vinilos, 5.495 descargas y 57.979 de streaming).

Esta es la primera entrada de Ariana Grande en la lista de Reino Unido desde 2021, donde anteriores singles principales como ‘thank u, next’ y ‘positions’ sí que consiguieron debutar en el número 1. El próximo lunes se desvelará su posición final en el Hot 100 de Billboard de Estados Unidos, donde también mantiene una lucha igualada con ‘Lovin On Me’ de Jack Harlow. ¿Habrán dado allí fruto sus intentos?

