Kali Uchis y Peso Pluma buscan el cielo en ‘Igual Que Un Ángel’

Kali Uchis acaba de publicar ‘Orquídeas’, el Disco de la Semana para JENESAISPOP. El álbum supone su segundo trabajo discográfico en español. En este, la artista colombo-estadounidense ha reclutado a algunos de los artistas de lengua hispana más importantes del momento, como Karol G o Rauw Alejandro. Sin embargo, hay una colaboración que ha empezado a despuntar sobre las demás: ‘Igual Que Un Ángel’ con Peso Pluma.

El cantante mexicano viene de hacerse con una de las canciones más escuchadas de 2023 en todo el mundo, ‘Ella Baila Sola’, que acumula mil millones de reproducciones solo en Spotify. Por ende, su presencia en el disco de Kali Uchis no es casualidad ni sorprendente. Lo que, en efecto, sí que es sorprendente, es el estilo de la canción. Después de triunfar gracias a la música regional mexicana, el artista se sumerge en un pop-R&B desconocido para él.

«You should’ve seen the way she looked, igual que un ángel», canta Kali Uchis al inicio del tema, desvelando así el spanglish que caracterizarán los cuatro minutos siguientes. A continuación, las referencias a la religión serán constantes, utilizándose principalmente para endosiar a la persona femenina de la alguien anda enamorado: «La favorita de Dios, la favorita de Dios, and it shows / Sent from Heaven down to Earth».

‘Igual Que Un Ángel’ también ha contado con su propio videoclip, que enmarca a Kali Uchis y Peso Pluma en una discoteca de los años 80. En dicho escenario, el tono bastante tranquilo de la canción encaja a la perfección, donde ambos lucen superestrellas y son los reyes de la pista. Puede que, en el momento de la grabación, ambos se preguntasen si podrían llegar a serlo también en la vida real. Y todo parece indicar que, efectivamente, esa búsqueda del cielo los está llevando hasta él.



