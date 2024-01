Fallece Mary Weiss, la voz de The Shangri-Las, a los 75 años

Mary Weiss, la cantante principal de The Shangri-Las, ha fallecido según confirma Miriam Linna de Norton Records, el sello discográfico que publicó el álbum en solitario de la artista, ‘Dangerous Game’ (2007). Lo ha hecho a los 75 años, aunque todavía se desconocen las causas de la muerte.

«Mary era un icono, una ídolo, una heroína para los jóvenes de mi generación y de todas las generaciones», ha declarado Linna a Rolling Stone. La artista, nacida y criada en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, formó un grupo de canto con su hermana Betty Weiss y las gemelas Mary Ann Ganser y Margie Ganser cuando iban juntas al instituto en 1963. Ese mismo año se acabarían apodando las Shangri-Las cuando llamaron la atención de una discográfica.

El single más famoso de las Shangri-Las, ‘Leader of the Pack’, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 en 1964, siendo incluido décadas después en el Salón de la Fama del Rock and Roll. «Fue uno de los esenciales Girl Groups de los 60 que empoderó a las jóvenes para soñar en grande en una época en la que la sociedad limitaba a las mujeres a ser secretarias», ha escrito Stevie Van Zandt en redes sociales tras la noticia del fallecimiento.

