Gossip recuperan el ‘Real Power’ en uno de sus mejores singles

Gossip han vuelto. ‘Real Power’, su primer disco en 11 años, sale el 22 de marzo, y el segundo single suena a aquella banda que recuerdas.

‘Real Power’ -el single en cuestión- es uno de esos (muy) buenos singles que Gossip saben hacer. Su estribillo «give me real power, give me something real» es uno de los más inmediatos de su carrera, y su sonido de rock bailable con sintetizadores remite a los inicios de Gossip tanto como a The Rapture o incluso a los B-52’s. Ellos le agregan unas simpáticas campanas.

Sonando a medio camino entre los discos de Gossip ‘Standing in the Way of Control’ (2006) y ‘Music for Men‘ (2009), ‘Real Power’ sigue exhibiendo el poderío vocal de Beth Ditto, siempre tan anclado en el rock-soul. No extraña que Ditto publicara un disco en solitario basado en ese estilo.

El sonido de ‘Real Power’ puede recordar a la época del rock underground neoyorquino de los 2000, aquel que documentó ‘Meet Me in the Bathroom‘ (2022). Pero, en realidad, la canción está dedicada a Washington C.D., concretamente a las manifestaciones de Black Lives Matter que se dieron en la ciudad en la primavera de 2020, en plena pandemia. Ese es el «real power» para Gossip, «que la gente saliera a las calles a protestar en un momento en que reunirte con otros podía hacer que enfermeras», porque la gente era consciente de que «el sistema estaba cambiando».

‘Real Power’ celebra el «poder» del pueblo, como muchas otras canciones de la historia, poniendo el baile en el centro.