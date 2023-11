Gossip vuelven después de 11 años con la adorable ‘Crazy Again’

Gossip, la icónica banda liderada por Beth Ditto, vuelve después de 11 años con nuevo single y nuevo disco. ‘Real Power’ saldrá en marzo y el primer adelanto ya está disponible.

‘Crazy Again’, que abre la playlist de novedades de hoy, es una amable producción de indie-pop en la que Ditto se pone en el papel de una persona profundamente romántica. «Ya sabes como soy, seguramente me volveré loca por ti» es el adorable estribillo de la canción.

‘Crazy Again’ es el primer avance de un álbum que Gossip ha grabado con ayuda del productor Rick Rubin. Gossip ya trabajaron con Rubin en el disco ‘Music for Men‘ publicado en 2009. ‘A Joyful Noise‘, su último álbum de estudio, se editó en 2012.

Gossip se dio a conocer allá por 2006 con el lanzamiento de su disco ‘Standing in the Way of Control‘, cuyo single principal, el que daba título al disco, alcanzó gran repercusión especialmente en las listas británicas, donde alcanzó el top 10 entre 2006 y 2007.

Gossip, que ya había publicado dos discos antes de petarlo con el tercero, ‘That’s Not What I Heard’ (2001) y ‘Movement’ (2003), dio un paso firme al pop en sus siguientes trabajos, ‘Music for Men’, que dio a Gossip el mayor éxito de su carrera, ‘Heavy Cross’; y, sobre todo, ‘A Joyful Noise’, un disco co-producido por Xenomania (Girls Aloud) que produjo el último gran hit de Gossip, ‘Move in the Right Direction’.

En solitario, Beth Ditto ha publicado dos proyectos, un ‘EP’ en 2011, y el disco largo ‘Fake Sugar‘ en 2017.