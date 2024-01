«Flos Mariae es el epítome de lo indie»

‘Verano en Barceloka‘ fue uno de los himnos underground del verano 2023, la historia de un «paraíso en decadencia» impactado por la especulación inmobiliaria, el tráfico de drogas y las consecuencias de un cambio climático que hace que la temperatura de la ciudad suba hasta los «40 grados», contado a golpe de trance y makineo. Pero, sobre todo, ‘Verano en Barceloka’ era -y sigue siendo- un divertidísimo hit en el que cabían referencias lo mismo a las raves de Montjuïc, que a las Cheetah Girls y su famosa visita a la ciudad.

Su autor, Alberto Varela, conocido por el alias de ttrraaccaa, en realidad procede de Ubrique, es decir, de Cádiz, y reside en Barcelona desde hace pocos años. La fiesta ha marcado sus dos discos publicados hasta ahora, ‘Depressed 24/7 but Always Down to Party’ (2020) y ‘Party Monster’ (2022). ‘Linkedin, Territorio hostil’, ‘Er mareíto’, ‘Llorando en el after’ o ‘No pienso dejar la discoteca’ son algunos de los títulos con que se presentan las canciones del que básicamente es un disco conceptual sobre la vida fiestera.

ttrraaccaa es el último invitado a nuestra sección Meister of the Week, patrocinada por Jägermusic, en la que diferentes artistas hablan en profundidad sobre temas que les interesan no relacionados con su carrera musical. El interés -o, en sus palabras, obsesión- de ttrraaccaa es Flos Mariae, un grupo al que se toma en serio, al contrario que la mayoría, por razones que expone de manera tremendamente elocuente. Ni ‘La Mesías‘ ni las más convencionales Stella Maris pueden hacer sombra a uno de los proyectos musicales más absolutamente libres de la historia del (anti)pop español.

¿Por qué has decidido hablar de Flos Marie en esta sección?

Fue lo primero que me vino a la cabeza cuando me propusisteis hacer una entrevista sobre algún tema que me gustara (me obsesione, más bien). Además, que ahora están super poppy otra vez jajaja

¿Cuándo descubres a Flos Mariae y dónde ubicas el inicio de tu fascinación por ellas?

Como casi todo el mundo, las descubrí cuando se hicieron virales por la canción ‘Amén’ y aparecieron en todos los medios de comunicación. Al principio, llegué por las risas, pero conforme pasó el tiempo y me fui introduciendo cada vez más en su mundo, la cosa se volvió mucho más seria.

La rima del sandwich es una de las mejores de la historia, ¿ha eclipsado otras igual de buenas? ¿Qué otras rimas destacas de su repertorio?

De primeras, se me ocurre otra metáfora culinaria en ‘Sé Sal’, donde dicen: «La vida es como una ensalada, hay de todo: gente buena y gente mala. Sé la sal, no seas soso, evita el mal».

Y otras más recientes, una de de 4HBD en ‘Éstate al loro’: “No pierdas el cielo por hacer el canelo”, y otra de Mariah’s Pop en ‘A mi bola’: «Soy un alma libre y voy a mi bola, sin miedo a tigres: mi vida mola».

Realmente su catálogo de canciones es inabarcable, ¿cuáles son tus favoritas y por qué?

He de reconocer que no las he escuchado todas. El hecho de que tengan más de 120 temas con videoclip publicados me permite volver a ellas cada cierto tiempo y tirarme toda la tarde descubriendo joyas nuevas y re-escuchando otras que había olvidado.

‘Romeo’ es una de mis favoritas con diferencia. Recuerdo que cuando la encontré, pasé el día entero en la oficina escuchándola en bucle. Tiene como unos estribillos que son súper épicos y pegadizos donde suena un sinte que podría ser perfectamente de A.G. Cook con unas campanas de iglesia repicando y unas segundas voces que me flipan. Otra que escuché también hasta quemarla fue la de ‘Viva el papa’, especialmente por el bridge de techno más clásico donde rapean a coro. Y luego ‘Saranghae Forever’, en la que se atreven con el coreano. De esta, el estribillo me parece súper dulce y me encantan las armonías que hacen con las segundas voces (especialmente cuando les salen bien y lo hacen a tono).

Los videoclips son arte. Realmente son muy locos. ¿Recomiendas alguno específicamente?

‘Cuidado con los lobos’ de Flor que podría ser un videoclip de Evanescente o Kelly Clarkson en ‘Behind These Hazel Eyes’ con ese traje de novia corriendo por el bosque, unos planos muy dramáticos y la escala de colores fríos. Una vez más, con una base que podría ser perfectamente de hyperpop, y lo más sorprendente es que fue publicada hace 9 años, cuando PC Music a penas llevaba un par funcionando.

‘Saranghae Forever’ me gusta mucho también porque es el primero en el que dejan de mostrarse tan rígidas y solemnes para introducir una coreografía al puro estilo k-pop. Me encanta porque para mí fue la confirmación más evidente de que no estaban completamente aisladas de lo que ocurría en la música actual.

También destacaría el de ‘Dios es lo importante’ porque es un tema de trance con un videoclip que es totalmente 90s con esos planos contra-picados, zooms y transiciones donde la imagen se desvanece para dar paso a la siguiente. Es otro que me dio pistas de que verdaderamente conocen las referencias cuando deciden hacer un género concreto.









¿Exactamente qué de la propuesta de Flos Mariae te fascina y por qué crees que seguimos hablando de ellas 10 años después de ‘Amén’?

O sea, creo que si la pregunta fuera ¿qué no me fascina? Acabaríamos antes.

No les interesa ser famosas. No conceden entrevistas. No tocan en festivales. Son conscientes de que no siempre cantan bien y no les importa porque, como han explicado en sus vídeos, no les interesa ser cantantes, sino que lo hacen solo y exclusivamente por la promesa que hicieron a la virgen sobre difundir la palabra de Dios para que su madre se curara de cáncer. Son el epítome de lo indie. Tienen una estética única e inconfundible (visual y sonora) que no abrazan desde la tendencia, la ironía hipster o la nostalgia. No tienen prejuicios o miedo a la hora de probar diferentes géneros y experimentar con melodías y ritmos que se salen de lo común. Me flipa el hecho de que hayan estado toda su vida híper-expuestas en internet y, a pesar de esto, que siga habiendo tanto hermetismo y misterio alrededor de la familia. Existe un canal llamado Flosdei que es previo a Flos Mariae en el que encontramos vídeos desde 2009 (pensemos que YouTube llegó a España en verano de 2007), donde aparecen desde que eran súper pequeñas. También está como ejemplo el vídeo de la canción ‘Gracias a la vida‘, en el que aparecen vídeos caseros de la familia (estoy 100% seguro que está inspirado en el de ‘Mama’ de Spice Girls) y luego las decenas de sitios webs donde podemos ver desde sus currículum a sus empresas (ninguna dada de alta en la Seguridad Social, por cierto), pasando por el blog de su madre, donde publicaba hasta sus conversaciones con Dios.

Otra parte que me atrae y me inspira mucho es algo que he visto en otras ocasiones, como pasa con Delfín hasta el fin y su canción ‘Torres gemelas‘, y es la cosa esta de hacer una obra intentando expresar una idea o sentimiento y causar en el espectador algo totalmente contrario de manera ¿involuntaria?. Delfín Quishpe intenta rendir homenaje a las víctimas del atentado del 11-S pero utiliza una melodía y un ritmo súper alegres, unos visuales y una letra que, en conjunto, consiguen que quien la escuche se horrorice y piense que le están tomando el pelo. Algo similar pasa con muchos temas de Flos Mariae. Por poner un ejemplo, la canción ‘Héroe’, que escriben en agradecimiento y tributo a su padre, tiene una base musical que parece sacada de una película de payasos asesinos. Cuando me enfrento a este vídeo como espectador, me surgen muchas preguntas: ¿Es posible que estuvieran tan aisladas de la sociedad que no hayan visto nunca ninguna peli de terror y no relacionen ese tipo de sonido con algo inquietante? Si es así, ¿cómo puede ser que luego tengan referencias tan evidentes como el k-pop, el dubstep o el trance noventero? ¿Es posible que en realidad sí que lo sepan pero lo están haciendo para enviarnos mensajes subliminales pidiendo ayuda tipo Marina Joyce?¿Puede ser que sean conscientes pero prefieran sacrificar la belleza a favor de la creatividad y la experimentación para así causar mayor impacto en internet? AAARGGGGG NO TENGO NI IDEAAAA

En resumen, y siendo totalmente honesto, son todo lo que me encantaría poder algún día llegar a hacer con mi música. ¿Cómo es posible que nos proporcionen tantas dosis de FANTASÍA de manera altruista y sin pretensiones?

Comparas la autenticidad de Flos Mariae con la pose de la música urbana. ¿Entregarse ciegamente a Dios es más auténtico que repetir que eres “real hasta la muerte” hasta la náusea?

Jajaja mi comparación no iba tanto por ahí. Dejando a un lado lo religioso, en Flos Mariae no consigo encontrar ni un ápice de pretensión. A pesar de la teatralidad con la que se comunican, sus canciones tienen un discurso súper coherente con sus creencias, con cómo viven su vida y cómo conciben el mundo. No quieren parecer “la más mala de España” (guiño, guiño) o hablar de ghettos y de armas siendo alguien que probablemente nunca ha salido de su barrio de clase media-alta y su máximo conflicto con la ley fue cuando le expulsaron tres días del instituto por fumar vaper.

Dedicas todo un story de recuerdos a explicar por qué te parecen vanguardistas. Las asocias al movimiento proto-hyperpop e incluso a la IDM de Aphex Twin a raíz de los beats de ‘Héroe’ o ’15 minutos’. ¿La mezcla de letras devotas y electrónica experimental es demasiado avanzada incluso para el Sónar? Realmente no andan tan lejos de lo que hace otra artista vinculada a la religión, Virgen María.

Después de haber estado tanto tiempo siguiéndolas y viendo los géneros tan dispares con los que han jugueteado, he llegado a la conclusión de que esto de la experimentación puede deberse (en parte) al ritmo tan frenético de producción que han tenido siempre. Creo que sacar una canción con videoclip cada semana durante cuatro años puede llevarte a muchos derroteros para evitar el aburrimiento. Más que nada, porque tienen temas que son verdaderamente pop y siguen las estructuras convencionales de estrofa-estribillo-estrofa con compases, melodías y acordes agradables, coherentes a lo que quieren expresar y en las que cantan a ritmo y tono. Quiero decir, a pesar de que saben hacer las cosas “bien” o “como deberían ser”, en muchas ocasiones deciden seguir otros caminos. Al final, si hubieran hecho todo correctamente, lo más probable es que hubieran pasado desapercibidas en el océano infinito que es internet.

Hay una parte de mí que quiere creer que esto es así, pero hay otra que piensa lo contrario: que Montserrat (que es la que produce los temas) en realidad no tiene ni idea de teoría musical y va pegando palos de ciego de forma natural e impulsiva, según le apetezca hacer una cosa u otra (y a veces acierta y otras no). Como decía antes, esto me genera un nivel de incertidumbre que suma puntos a mi fascinación por ellas.

En cuanto a la comparación con Virgen María, yo diría que andan lejísimos. El proyecto de esta última me parece frívolo, pretencioso y carente de discurso; la estética por la estética, jugar a hacerse la moderna. El proyecto de las hermanas Bellido-Durán me parece mucho más auténtico y vanguardista. Una vez más, repito, no es por su discurso religioso o su estética “desfasada”, sino por la cosmología tan particular y propia y el desarrollo autárquico de esta.

Hay cientos de Vírgenes Marías en el mundo y un solo Flos Mariae. Yo veo cualquier performance de Virgen María y no me hace pensar, no me hace cuestionarme nada y no me genera ningún tipo de emoción. Sin embargo, con esta familia me pasa totalmente lo contrario: me crean mucha confusión, aparecen en mí muchos sentimientos contradictorios y, sobre todo, muchísimas preguntas para las que sé que probablemente nunca tendré respuesta. Esto sin olvidar la parte de que tienen temas que me gustan de verdad.

Aunque a muchos al principio nos pudieran parecer una broma, con los años se ha descubierto que en ellas no hay ironía, no hay sarcasmo, no hay cinismo. Cuando Montserrat sube el vídeo hablando sobre cómo se le había ocurrido la famosa frase de la loncha de queso en un sándwich preso, nos explica que encontró una forma diferente de expresar cómo se sentía y que en su familia siempre se respeta la creatividad de cada uno. Esta anécdota refleja perfectamente una espontaneidad y falta de prejuicios con la que se enfrentan a sus creaciones que para mí son dignas de admirar.

¿Incluyes la escisión de Flos Mariae en 4HBD y Mariah’s Pop dentro de tu fascinación por las hermanas, o te parecen proyectos menos interesantes? ¿Algo que remarcar de ellos?

Pfff esto es el plot twist definitivo que fue como echar agua al aceite de una sartén ardiendo. Como leí en un comentario de un vídeo de YouTube, Mariah’s Pop son Hard Flos Mariae. Montserrat, Flor y Patricia han decidido seguir con la experimentación y tengo que confesar que la mayoría de canciones son too much incluso para mí. O sea, esos up tempos con tantos gritos y líneas off the beat muchas veces me generan demasiada ansiedad y no puedo ni terminar de escuchar los temas porque me ponen el corazón a 200 por hora. Eso sí, el primero que sacaron, ‘Te prometo mamá’, es INCREÍBLE. Con ese sintetizador 100% bakalao valenciano a un compás diferente del 4×4 del bombo, esos redobles de caja de eurodance, el grito de Flor a lo Mónica Naranjo, los coros, los susurros… pff sin palabras.

Por otro lado, están las 4HBD, que me hicieron caerme de la silla. De pronto, Estel, María, Victoria y Alba son cuatro chicas risueñas y mucho menos hieráticas que hablan y se expresan de forma normal y nada teatral en sus vídeos.

Se nota que Montserrat ya no está detrás de la producción de los temas porque son completamente pop, e incluso las localizaciones, las coreografías, las letras (en ‘¡Bailemos mamá!’ Y ‘Latiendo for you’ a penas hay referencias a Dios o la religión); la forma de cantar, de vestir (¡llevan pantalones!) y la dirección de los videoclips (más profesional) han dado un giro radical hacia un producto mucho más mainstream, lo cual me flipa igualmente. A diferencia de Mariah’s Pop, también han dejado a un lado los vídeos grabados dentro de casa, en el jardín o en las afueras del área urbana (como han continuado haciendo las otras) para tomar localizaciones en el espacio público como puede ser un parque o un mirador con vistas a Toledo. No obstante, solo sacaron tres temas y llevan más de un año en stand by, a diferencia de Mariah’s Pop, que siguen con ese ritmo de creación tan frenético que les caracterizaba.

¿Te ha gustado ‘La Mesías’ o el caso de Flos Mariae es un nivel extremo de «la realidad supera la ficción»?

‘La Mesías’ me la meto P.E.C. Es una pedazo de serie. Es cierto que he tenido sentimientos encontrados a raíz de que se publicara porque, a pesar de que los Javis han repetido en numerosas ocasiones que se trata de un relato ficticio inspirado en varios casos similares, mucha gente cree que es la historia real porque los medios la han vendido un poco así.

Me dio mucha pena ver el vídeo de Alba en su canal teniendo que dar explicaciones sobre su familia y aportando todas las noticias sobre cómo a pesar de haber sido denunciados hasta en tres ocasiones, siempre habían ganado los juicios, dado que no había indicios de maltrato o de malcrianza por parte de los padres. También me pareció una falta de respeto por parte del programa ‘Focus‘ la manera tan invasiva en la que se aproximaron a ellas a pesar de haberles dicho que no querían dar entrevistas y cómo hicieron un programa basándose en la información aportada por una cuenta de Twitter (creada supuestamente por los hermanos que abandonaron la familia) de la que ni siquiera tenían certeza de que fueran fuentes fiables.

A pesar de que sean una familia fuera de lo común, creo que no hacen daño a nadie y empatizo mucho con ellas en lo de que no les interese vender su privacidad o que se sientan intimidadas o violentadas por tener a todo el país hablando de cómo sus padres las maltrataban sin poder demostrar que esto fue así. Igualmente, también hay que recordar que la madre falleció hace casi diez años y ellas han seguido igual todo este tiempo. Por ello, no sé hasta qué punto se puede confiar plenamente en el relato de uno de los hermanos que se separaron de la familia. Me temo que es bastante probable que nunca lo lleguemos a saber tampoco.

¿Qué opinas de Stella Maris? ¿Por qué crees que Flos Mariae no han dado al paso al directo? ¿En qué festival las encajarías?

Pues lo de Stella Maris me parece otra fantasía, la verdad. Los de Hidrogenesse han hecho muy buen trabajo en la composición, pero he de reconocer que el hecho de que su música esté bien hecha y que canten a tono y a ritmo, hace que no me interesen tanto jajaja. Igualmente, quiero ir a verlas en directo 100%.

Si tuvieras que elegir una frase de Flos Mariae que te guíe para siempre en la vida, ¿cuál sería?

Voy a tirar de clásico y voy a elegir la del icónico solo de Montserrat: “Voy a mi paso sin hacer caso, a lo que no me interesa ni llama porque no es bueno para mi alma”.