‘ZORRA’ de Nebulossa, lo más escuchado de Benidorm Fest 2024

A tan solo cinco días de que el Benidorm Fest 2024 celebre su primera semifinal, Nebulossa se ha hecho con la canción más escuchada de su tercera edición: ‘ZORRA’. A falta de conocer las puesta en escena de cada propuesta, el dúo compuesto por María Blas y Mark Dasousa se ha ido posicionando poco a poco como uno de los favoritos.

Lo cierto es que ‘ZORRA’ partió con un buen recibimiento en streaming tras su lanzamiento. En su primer día acumuló hasta 40.361 reproducciones, siendo el quinto mejor debut de la edición. Por encima de Nebulossa, otros artistas como Marlena, Almacor o Mantra.

- Publicidad -

Ahora, más de un mes después de su publicación, ‘ZORRA’ escala cuatro puestos para liderar la lista y ser el tema más escuchado hasta el momento del Benidorm Fest 2024. Es, junto a ‘te echo de -’ de Noan, la canción que ha ascendido más posiciones con respecto a su primer día en Spotify. Marlena, Mantra, Lérica y St Pedro también han gozado de un gran aumento en consumo.

Lo más escuchado en su debut en Spotify:

1.-Marlena / Amor de verano 63.663

2.-Almacor / Brillos platino 51.034

3.-Mantra / Me vas a ver 50.501

4.-Lérica / Astronauta 45.830

5.-Nebulossa / Zorra 40.361

6.-Miss Caffeina / Bla Bla Bla 39.367

7.-Sofia Coll / Here to Stay 34.769

8.-Angy / Sé quién soy 33.329

9.-St Pedro / Dos extraños (cuarteto de cuerda) 31.639

10.-Noan / Te echo de – 26.613

11.-Yoly Saa / No se me olvida 26.400

12.-María Peláe / Remitente 24.342

13.-Jorge González / Caliente 24.286

14.-Dellacruz / Beso en la mañana 22.477

15.-Quique Niza / Prisionero

16.-Roger Padrós / El Temps 14.961

- Publicidad -

Lo más escuchado a día 25 de enero de 2024:

1.-Nebulossa / Zorra 1.406.334 (+4)

2.-Marlena / Amor de verano 1.111.359 (-1)

3.-Mantra / Me vas a ver 969.729 (=)

4.-Lérica / Astronauta 692.889 (=)

5.-Noan / Te echo de – 641.194 (+5)

6.-Almacor / Brillos platino 632.251 (-4)

7.-St Pedro / Dos extraños (cuarteto de cuerda) 612.437 (+2)

8.-Sofia Coll / Here to Stay 595.889 (-1)

9.-Miss Caffeina / Bla Bla Bla 456.852 (-3)

10.-Angy / Sé quién soy 385.662 (-2)

11.-Yoly Saa / No se me olvida 304.009 (=)

12.-Dellacruz / Beso en la mañana 281.210 (+2)

13.-María Peláe / Remitente 243.128 (-1)

14.-Jorge González / Caliente 237.912 (-1)

15.-Quique Niza / Prisionero 196.687 (=)

16.-Roger Padrós / El Temps 175.883 (=)