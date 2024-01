Este es el orden de actuaciones del Benidorm Fest 2024

El Benidorm Fest ha revelado hoy uno de sus secretos mejor guardados de su próxima edición, que da el pistoletazo de salida el martes de la semana que viene. Al fin conocemos qué artistas participarán en cada una de las dos semifinales y cuál será el orden de las mismas. Y ojo porque su distribución puede ser clave.

Con alguna que otra excepción, RTVE ha formado dos grupos claramente diferenciados que competirán por una plaza en la final del sábado 3 de febrero. En la primera semifinal, que se celebrará el 30 de enero, queda reunido casi todo el electropop. En la segunda semifinal, programada para el 1 de febrero, destaca lo tradicional. Y, de esos 16, solo ocho podrán podrán seguir en la lucha.

- Publicidad -

En cuanto al orden de actuación, Lérica abrirá la primera gala con ‘Astronauta’ y Nebulossa se encargará de cerrarla con ‘ZORRA’. La baza de elegir como cierre de gala una de las canciones que mejor está funcionando en streaming se repetirá en la segunda de la mano de Almácor y sus ‘Brillos Platino’, que abrirá María Peláe con ‘Remitente’.

Por tercer año consecutivo, la organización del Benidorm Fest elige quién y cuándo actúa en las dos semifinales, por lo que ninguno de los grupos o posiciones se han creado a raíz de un sorteo. Este es el resultado final:

- Publicidad -

Primera semifinal (Martes 30 de enero)

1. Lérica / Astronauta

2. Noan / Te echo de –

3. Sofia Coll / HERE TO STAY

4. Mantra / Me vas a ver

5. Miss Caffeina / Bla, bla, bla

6. Quique Niza / Prisionero

7. Angy Fernández / Sé quién soy

8. Nebulossa / ZORRA

- Publicidad -

Segunda semifinal (Jueves 1 de febrero)

1. María Peláe / Remitente

2. Dellacruz / Beso en la mañana

3. MARLENA / Amor de verano

4. st. Pedro / Dos extraños (Cuarteto de cuerda)

5. Jorge González / Caliente

6. Yoly Saa / No se me olvida

7. Roger Padrós / El temps

8. Almácor / Brillos platino