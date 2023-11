¿Quién puede dar la sorpresa en el Benidorm Fest más pachanguero?

Benidorm Fest ha movido ficha con el anuncio de sus 16 candidatos para la edición 2024. Se había dicho que el festival trataría de recuperar audiencia dedicándose al público más hetero, y a la mujer. Ninguna de las candidaturas de 2023 tuvo el impacto social de las propuestas de Rigoberta Bandini o Tanxugueiras en 2022. Solo el éxito comercial a posteriori de ‘Nochentera’ de Vicco, que ni siquiera ganó o quedó segunda, ha conseguido salvar la 2ª edición del festival del olvido.

Estos 16 nombres confirman que Benidorm Fest se resiste a convertirse en un reducto LGTB+, por mucho que hayan invitado a Miss Caffeina. La mayoría de propuestas es más pachanguera que entrar en un bar español de los 90 con ‘Salomé’ y ‘Chiquilla’ sonando a todo volumen. Huelga decir que para opinar hay que escuchar las 16 canciones y ver las 16 puestas en escena: la primera impresión que dejó Vicco y la definitiva no tienen nada que ver. Y no me refiero a sus memes pro-Ayuso y anti-Sánchez, sino a que se ha construido un nombre haciendo pop ochentero, cuando lo primero que vimos de ella fue una versión de ‘Memoria de pez’ en acústico. Lo que intuimos y lo que fue al final se parecían tanto como un huevo a una castaña. Pero solo por diversión, elucubremos con lo que podría ser este Benidorm Fest a tenor de lo que sabemos de estos 16 artistas.



Pop 80’s: Miss Caffeina, Nebulossa

Miss Caffeina son uno de los grupos clave del mundo festivalero español, sobre todo desde el éxito de ‘Mira cómo vuelo’. Con el álbum ‘Oh Long Johnson’ se superaron y últimamente han publicado un EP también notable, ‘Shangai Baby’. Habían anunciado una retirada temporal de los escenarios, tras 5 fechas repartidas por todo el país. Paradójicamente, su participación en Benidorm Fest podría suponer un reinicio para ellos, como lo fue para sus amigos de Varry Brava. Tienen muy buen directo, Alberto tiene buenos porte y voz, y si el tema que han escogido es de sus mejores, pueden ser una opción. Diría que tienen el pase a la final asegurado.

No es el caso de Nebulossa, porque no tienen un público tan fiel: antes de ser anunciados para el festival tenían 2.000 oyentes mensuales en Spotify. El dúo formado por María Bas y Mark Dasousa podría concurrir con ‘Me ha dado porno’, un simpático juego de palabras, pues en realidad debería llamarse «me ha dado por no», pero también recomendamos temas pasados como ‘GLAM’. Alguien en JENESAISPOP comentó que son «los reyes del Synthware retro en castellano». Ciertamente su participación puede ser un descubrimiento para los nostálgicos de aquellos años.





El flamenco: María Peláe

Entre los nombres que más están dando que hablar, el de María Peláe, que acaba de publicar su disco ‘Al baño María’, por lo que 2024 podría ser definitivamente su año. Antes había publicado otras obras como ‘Hipocondría’ y ‘La folcrónica’, fusionando géneros, y siendo reconocida por el Ministerio de Igualdad por su defensa de los derechos LGTBIQ+. ‘La Putukita’ y ‘Letra menúa’ están entre sus singles recientes. Tras el fracaso de Blanca Paloma en el televoto, no hay muchas ganas de mandar folclore a Eurovisión, pero al menos estos temas son más festivos.



Mundo latino: Almácor, Lérica, Dellacruz, St Pedro, Jorge González

Uno de los comentarios más habituales en el mundo eurofán es que es insólito que España casi no haya llevado a Eurovisión canciones de reggaeton o de corte latino. Al buen resultado de ‘Slomo’ de Chanel me remito. Una de las opciones de este año son Lérica, el dúo formado por Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, que ha colaborado con artistas como Gente de Zona, Belinda, Abraham Mateo, Beret, Mau y Ricky, Omar Montes, Juan Magán o Cali y El Dandee. La web de RTVE pone como ejemplo de su éxito ‘Flamenkito’, ‘De tranquilote’ e ‘Hijos contigo’, respectivamente colaboraciones con Belinda, Danny Romero y Mau y Ricky. ¿Se esconde detrás de esta candidatura un sonado featuring?

Entre los artistas que más están sonando, destaca Almácor, un joven de 26 años de Villena que te gustará si te gusta Quevedo. Parece que a falta de grandes nombres entre los aspirantes, debido a las condiciones leoninas que tienen que firmar los aspirantes, de cara a los compromisos con RTVE, alguien novel «que se parezca a» es la opción más realista. Almácor puede ser la gran sorpresa dada la pegada de temas como ‘Pop Tech’, que además ha salido en octubre, es decir, dentro del plazo permitido para representar a España en el festival.

Hablando de Quevedo, también son canarios Dellacruz, que acaba de lanzar un tema con Álvaro Hernández y Pepe Bernabé, y St. Pedro, un fichaje internacional de Interscope, por tanto una de las grandes apuestas de Universal. El tema ‘No es lo que toca’, que pasa de la bachata al reggaeton, ha sido editado a finales de octubre, por lo que también respetaría las normas de Eurovisión.

Más pachanguero es el sonido de Jorge González, que ha pasado por Operación Triunfo, La Voz y Tu Cara Me Suena. Te gustará si te gusta lo mismo Pablo Alborán que Chanel.











Pop-rock: Angy, Noan, Marlena, MANTRA, Yoly Saa, Roger Padrós

Cuesta imaginar el pop-rock típico español triunfar, hacerse entender en el festival. El Sueño de Morfeo quedaron en muy mala posición. Sin embargo, es una de las apuestas de Benidorm Fest con la presencia de Angy, que ha despertado la simpatía del público por ‘Física o química’ o recientemente con la extraña ‘Dualidad’; o Noan, claramente inspirados en el pop-rock de los años 2000. Queremos pensar que, guitarras mediante, puedan atraer al fan medio de Olivia Rodrigo y Måneskin, pero dependerá del tema y de la apuesta en concreto.

Inspiradas por una canción justamente de Måneskin, Ana Legazpi y Carolina Moyano decidieron llamar a su proyecto MARLENA. La épica ‘RED FLAGS’ es su nuevo single tras el pelotazo de ‘Me sabe mal’, que suma más de 35 millones de streamings en Spotify.

Algo más pop, pero en el sentido Morat de la palabra, es el trío MANTRA, formado por Carlos Marco (ex Auryn), Paula Pérez y Charly Weinberg. Tienen cortes más country, otros más electropop y otros más latinos, por lo que cualquier cosa podría pasar con su propuesta.

En este punto podemos hablar también de Roger Padrós, que canta sus temas a menudo en catalán. ‘El Buit’ es un tema de pop-rock que se va creciendo a medida que avanza.

Cercana al punto anterior por temas de corte latino como la balada ‘Mal de altura’, y más al punto siguiente por temas más R&B como ‘Todo contigo’, Yoly Saa es una cantautora gallega asentada en Madrid que ha escrito para gente como Luz Casal o Malú. Desconocemos si el tema tirará más hacia lo latino, la balada o el pop atemporal.











Sonido anglo: Sofia Coll, Quique Niza

Entre las propuestas que ya habían tenido cabida en JENESAISPOP, el R&B de Sofia Coll, a quien conocíamos por canciones como ‘Tú mente y yo corazón’ o ‘The Way You Make Me Feel‘. Esta última tuvo un remix en el que colaboró Rakky Ripper.

Quique Niza, en Spotify Quique González, viene del mundo del teatro musical. De momento apenas conocemos un tema entre la balada y el medio tiempo llamado ‘Ardo’, con algunos arreglos electrónicos. Con su selección, Benidorm Fest ha de estar pensando en las canciones de Holanda que se han viralizado en los últimos años.





