El precioso bolero de st. Pedro debería ir a Eurovisión

st. Pedro no será exactamente otro de los grandes beneficiados de participar en Benidorm Fest 2024. El canario no viene de la nada, sino que ya contaba con el respaldo de la industria, pues está firmado en Interscope y ha colaborado con Alizzz. Además, Juanes es su «padrino musical», según RTVE. Sin embargo, la exposición no le vendrá nada mal, pues st. Pedro aún era un nombre desconocido en el público general. No tenía el recorrido de Jorge González o Angy, mucho menos el de Miss Caffeina, ni el fandom de Marlena. Era uno de esos tesoros a descubrir.

Después de darse a conocer en La Voz, Pedro Hernández ha sacado partido durante su corta trayectoria a su melosa voz, muy apta para el R&B, explorando diferentes sonidos de la música latina, de la cumbia (‘Malapami’) a la bachata (‘No es lo que toca’). Ha colaborado con Paula Cendejas o Luar La L y, curiosamente, su único disco publicado, ‘st. Pedro’s Christmas Special’, es navideño.

En ese interés por lo clásico entra ‘Dos extraños (Cuarteto de cuerda)’. st. Pedro se postula a representar a España en Eurovisión con un señor bolero. ‘Dos extraños (Cuarteto de cuerda)’, además, no intenta modernizarse de ninguna manera, a pesar de la vinculación de st. Pedro a aquella cosa llamada música urbana. No es un bolero a lo Kali Uchis a lo C. Tangana, sino que parece mirarse en otro bolero que ya sonó en el escenario de Eurovisión en 1960: ‘Ce soir-là’ de François Deguelt. Por cierto, quedando en tercer lugar, por Mónaco (ese año ganó Francia con ‘Tom Pillibi’ de Jacqueline Boyer).

‘Dos extraños (Cuarteto de cuerda)’ no solo se diferencia de la tónica general de Benidorm Fest con un ritmo de bolero clásico, sino también gracias a un arreglo de cuerda que suena francamente escalofriante. No puede reflejar de manera más elegante el dolor de una letra en la que st. Pedro nos está cantando sobre una ruptura: «nos hicimos tanto daño, y ahora somos dos extraños», rima el tinerfeño, antes de concluir que, definitivamente, esa relación «no tiene solución». Es como ‘Somos novios’, pero en pasado.

‘Dos extraños (Cuarteto de cuerda)’ no es la favorita del público de momento, pero sí ha ganado adeptos entre los lectores de JENESAISPOP. Con 81 votos, es la propuesta de Benidorm Fest más votada, por delante de ‘Zorra’ de Nebulossa (63 votos) y ‘Here to Stay’ de Sofia Coll (34 votos). En la encuesta de wiwibloggs va segundo. Así queda el resultado de la encuesta de JENESAISPOP después de una semana de votaciones.

St. Pedro, Dos extraños (Cuarto de cuerda) (28%, 81 Votos)

Nebulossa, Zorra (22%, 63 Votos)

Sofía Coll, Here to Stay (12%, 34 Votos)

Almácor, Brillos Platino (8%, 22 Votos)

Miss Caffeina, Bla bla bla (7%, 20 Votos)

Marlena, Amor de verano (4%, 13 Votos)

Angy Fernández, Sé quién soy (4%, 12 Votos)

María Peláe, Remitente (4%, 11 Votos)

Mantra, Me vas a ver (3%, 9 Votos)





