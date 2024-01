Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake y le promociona

Britney Spears se ha disculpado con Justin Timberlake por «algunas» historias sobre el cantante que aparecen relatadas en su libro de memorias, ‘The Woman in Me‘.

En un extraño mensaje de Instagram, Spears pide «perdón por algunas cosas que he escrito en mi libro» y también por «haber ofendido a algunas personas a las que realmente quiero». A continuación, Spears dice que está «enamorada» del nuevo single de Timberlake, ‘Selfish’, y también del segundo tema que Timberlake ha estrenado en Saturday Night Live, ‘Sanctified’.

Spears acompaña su mensaje de disculpa con un fragmento del vídeo de Timberlake y Jimmy Fallon tocando ‘SexyBack’ con instrumentos acústicos junto a The Roots en el programa del segundo. Y concluye: «¿Y cómo es que siempre que veo a Justin y a Jimmy juntos me río tanto?»

En estos días, los medios se han hecho eco del «troleo» de los seguidores de Spears a Timberlake comprando un tema de Spears de 2011 titulado ‘Selfish’ en iTunes, con la intención de opacar el lanzamiento del sencillo de Timberlake. Sin embargo, iTunes ya no es tan relevante como antes, y solo ‘Selfish’ de Timberlake ha logrado colarse entre los 200 temas más reproducidos en Spotify en los últimos días.

En ‘La mujer que soy’, Spears revela diversas informaciones acerca de la relación sentimental que mantuvo con Timberlake, algunas de las cuales han traído ríos de tinta. En la mayor bomba informativa de todo el libro, Spears revela que estuvo embarazada de Timberlake y que abortó el bebé por deseo del cantante. ¿Estará la disculpa de Spears relacionada con esto, dado su carácter promocional?





