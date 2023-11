‘La mujer que soy’ de Britney: revelación o timo

Más de 1 millón de copias vendía en 1 semana ‘La mujer que soy’, las memorias de Britney Spears. Sólo en Estados Unidos. La tutela que ha tenido a la artista presa de su padre, con quien nunca tuvo buena relación, durante 13 interminables años, ha terminado encogiendo el corazón del público. De alguna manera involuntario reflejo de la evolución de la sociedad, la tutela parecía una opción lógica en algún momento de la historia que queremos olvidar. A la postre, se ha terminado viendo como una auténtica película de terror y, sobre todo, una injusticia social. Ese es más o menos el relato al que se agarra Britney en este libro tan ligero, al que dedicamos el nuevo capítulo de Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP.

El título genérico de nuestro podcast nos viene como anillo al dedo para hablar de los enormes momentazos que nos da este volumen, así como de las decepciones tras casi 2 años de hype en torno al mismo. Todo aquel que no se esperara una obra de alta cultura, un desarrollo de todo esto tan turbio y sórdido como una novela de Ottessa Moshfegh, se habrá encontrado con una narración entretenida de la que ha sido una de las historias más comentadas de las celebridades de los últimos tiempos. Si estás aquí porque eres fan de la música pop, además habrás topado con multitud de anécdotas y crossover que desconocías. Los cameos de gente como Madonna, Christina Aguilera, Colin Farrell u Olivia Newton-John no van a decepcionar a nadie.

Por el contrario, uno de los handicaps, es que el libro ha aparecido en tal cantidad de medios, incluso antes de su lanzamiento, que todos sus highlights más escabrosos (el aborto del bebé de Justin Timberlake, especialmente) han aparecido en cientos de titulares. En estos ya se han desvelado todos los secretos del libro.

En esta hora de conversación llena por supuesto de SPOILERS, tratamos de rescatar otras citas interesantes que nos hablan de quién es Britney Spears. A través de estas casi 300 páginas -con letra muy gorda y un gran interlineado- escuchamos la visión de Britney sobre el machismo en la industria musical, el body-shaming, la salud mental, la exposición mediática y en redes. Lo hace con el tono naíf que siempre se le otorgó, bromeando sobre el cuelgue de quedarse en los 16 años para siempre, Y recordando que al fin y al cabo siempre será la intérprete de ‘I’m Not a Girl, Not Yet a Woman’.

Aunque no de manera tan profunda ni rigurosa como nos gustaría, ‘La mujer que soy’ es también ocasión de conocer la visión musical de Britney sobre su propia carrera discográfica. En este libro habla de sus discos, giras, vídeos y canciones favoritos -de ‘Blackout’ al ‘Dream Within a Dream Tour’-, si bien sin desvelar absolutamente nada sobre qué piensa sobre otras obras perdidas, como por ejemplo el polémico ‘Britney Jean’. ¿Será cierto que pusieron en él a cantar a otra persona?



