Joni Mitchell actuará en los Grammy por primera vez

Joni Mitchell es una de las artistas que actuarán en la ceremonia de los Grammy 2024 que se celebra el próximo 4 de febrero. La confirmación de Mitchell es histórica, pues la autora de ‘Blue’ nunca ha actuado en la ceremonia de los Grammy: esta será su primera vez. Mitchell ha recibido 10 gramófonos dorados durante su carrera, entre ellos uno honorífico en 2002.

Mitchell, que acaba de cumplir 80 años, está confirmada en los Grammy porque está nominada en la categoría de Mejor álbum de folk, con ‘Joni Mitchell at Newport (Live)’. Mitchell ganó su último Grammy en 2022 por ‘Joni Mitchell Archives – Vol. 1: The Early Years (1963–1967)’, en la categoría de Mejor álbum histórico. Mitchell aceptó el Grammy de cuerpo presente.

En los últimos años, Mitchell ha estado dando sus primeros pasos en la vida pública después de sufrir un aneurisma cerebral en 2015. En 2022, meses después de recoger su último Grammy, Mitchell ofreció su primer concierto desde el año 2000, en el Newport Music Festival. Después, en 2023, Mitchell dio su primer concierto como cabeza de cartel en 23 años, en el Anfiteatro Gorge de Washington.

Mitchell, que no publica ningún álbum de estudio desde que ‘Shine’ llegara al mercado en 2007, está tirando de archivo en sus últimos lanzamientos. ‘Joni Mitchell Archives – Vol. 2: The Reprise Years (1968–1971)’ y ‘Joni Mitchell Archives – Vol. 3: The Asylum Years (1972–1975)’ han llegado a tiendas en los últimos tiempos, entre otros lanzamientos similares.

Además de Mitchell, actuarán en la gala de los Grammy Billie Eilish, Olivia Rodrigo, U2, Dua Lipa, Burna Boy, Luke Combs, Travis Scott y Billy Joel.