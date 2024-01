Pet Shop Boys vuelven bailables y festivos en ‘Loneliness’

Pet Shop Boys han anunciado los primeros detalles de su nuevo álbum. ‘Nonetheless’ sale el 26 de abril. Además, se han hecho públicos hasta tres temas nuevos, ‘Loneliness’ y sus dos caras b, ‘Party in the Blitz’ y la «versión extendida» de ‘Through You’.

También está disponible el «radio edit» de ‘Loneliness’. El primer single oficial de ‘Nonetheless’ está producido por James Ford que ejerce hoy de Canción Del Día.

- Publicidad -

‘Loneliness’ es una producción eminentemente bailable, de ritmos tecnopop y nudisco similares a los de ‘What’s Your Pleasure?‘ (2020) de Jessie Ware, un disco también producido por James Ford. ‘Loneliness’ presenta por un lado un tono festivo, marcado por el sonido de unos alegres vientos, y por otro dramático en su inclusión de cuerdas y campanas de iglesia.

‘Loneliness’ invita a dejar de lado la «soledad» y encontrar a aquella persona en la que apoyarnos, pues «nadie quiere estar solo». Quizá, por ello, ‘Loneliness’ hace buen uso de los coros y añade al final un coro góspel que subraya el componente comunitario de la canción.

- Publicidad -

Cuando entrevistamos a James Ford hace un año, el productor nos contaba que el nuevo disco de Pet Shop Boys se encontraba en proceso de grabación y se mostraba contento con el progreso. «El disco no saldrá hasta dentro de un tiempo, puede que ni siquiera este año, pero va muy bien, las canciones son excelentes y ellos son brillantes y encantadores. Hay cosas que son puro Pet Shop Boys y otras que son nuevas para ellos. Hemos trabajado mucho en casa, porque aquí tengo un montón de sintetizadores. (Neil) y (Chris) son personas muy agradables e inteligentes. Cuentan muchas historias de los años 80, de Nueva York, Nueva Jersey, cuando trabajaron con David Bowie… todo lo que han vivido. Son fascinantes hasta decir basta y estoy muy contento de poder trabajar con ellos».

‘Nonetheless’:

Loneliness

Feel

Why am I dancing?

New London boy

Dancing star

A new bohemia

The schlager hit parade

The secret of happiness

Bullet for Narcissus

Love is the law







Podcast: 40 años con Pet Shop Boys