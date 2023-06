James Ford es el nombre detrás de muchos de tus discos favoritos. Él es el productor de ‘AM‘ y de otros discos de Arctic Monkeys, de los últimos trabajos de Depeche Mode y Jessie Ware, y ahora mismo está trabajando en el nuevo proyecto de Pet Shop Boys. Entre sus clientes se cuentan también Florence + the Machine, Haim, Gorillaz, Klaxons, largo etcétera. Puede que a él ya le tuvieras fichado por su trabajo en Simian Mobile Disco (es mitad del dúo junto a Jim Shaw) pero jamás habrías adivinado por dónde saldría su propia música en solitario. ‘The Hum’, su primer disco, trae a la mente influencias del prog de Canterbury, Brian Eno o Robert Wyatt. Es un trabajo de pura exquisitez musical que demuestra que Ford es incluso más transversal de lo que imaginabas. Hablo con él por Zoom y me cuenta los entresijos de ‘The Hum’ y de su trabajo con algunos de sus más célebres colaboradores.

Has dicho que sacar un disco tú solo a los 40 años te sorprende. ¿Sientes que has salido de un cascarón?

Han sido varias cosas. He instalado un estudio en la buhardilla de mi casa. Nunca he tenido un estudio solo para mí. Esto me ha permitido experimentar y buscar mi sonido. Por otro lado, Jim Shaw de Simian Mobile Disco ha estado enfermo y no hemos podido trabajar juntos, mucho menos durante la pandemia. Este me parecía buen momento de sacar algo que fuera diferente, sin colaborar con nadie, haciendo la música que me gusta.

Es un disco muy experimental, nada que ver con tu trabajo como productor. Ahora las influencias son Brian Eno o Robert Wyatt. ¿Ha sido liberador para ti trabajar este sonido?

Es la música que escucho, de hecho es la música que escuchaba con mi padre, el estilo del prog de Canterbury británico. Realmente he vuelto a mi zona de confort: esta es la música que escucho cuando me voy a dar un paseo, por ejemplo. Escucho mucha música esotérica y ambient, como la de Harold Budd o John Hassell. Es la música que me ha salido crear trabajando solo. Cuando trabajo con gente intento ayudarles a realizar su visión, mi gusto musical es amplio, y el trabajo tiene que ver con ellos, no conmigo. Ahora es al revés.

- Publicidad -

¿Qué discos podemos encontrar en la colección de tu padre?

Robert Wyatt, los discos de Brian Eno de los 70, Caravan, King Crimson… ese mundo. Mi padre y yo aún tenemos una relación musical muy buena, él me sigue pasando nuevas bandas todo el tiempo. Es la primera persona a la que le puse el disco.

¿Te manda nueva música porque estás demasiado ocupado?

A veces. Como productor te pasas todo el día escuchando música, escuchando sonidos, no tienes mucho tiempo de ocio para escuchar música, de hacerlo por placer. Cuando escucho música por placer lo atesoro, y suele ser música con mucho espacio, ambiental… Alice Coltrane, cosas que te envuelven o te relajan…

- Publicidad -

Has tocado 18 instrumentos en el disco.

Probablemente más [Me enseña su estudio por vídeo] Todos estos sintetizadores los he tocado yo. El clarinete bajo lo he aprendido a tocar mirando tutoriales. Este instrumento ha sido el génesis de varias canciones del disco, curiosamente.

Björk acaba de sacar su «disco de clarinete bajo». ¿Se va a poner de moda?

Siempre me ha gustado este instrumento. Hace años, cuando vivía en Manchester, tocaba en una banda y Graham Nassey, que estaba en 808 State, me solía pasar mucha música nueva en la que sonaba este instrumento. Me recordaba a Moondog, cosas así. Pensé que este disco era buen momento para coger este instrumento y ver qué pasa.

- Publicidad -

No sueles escribir letras, ¿ha sido un reto para ti?

En las típicas sesiones de composición pop he ayudado a escribir letras. Por ejemplo, con Alex Turner nos intercambiamos ideas frecuentemente. Pero no me considero letrista y para mí escribir las letras del disco ha sido la parte más difícil de todo el proceso.

¿Por qué?

Ha sido difícil decidir qué tipo de letras escribir. Pero el proceso ha sido enriquecedor, de repente leyendo un libro reparas en ciertas frases, o escuchas a alguien decir una frase que te llama la atención… Cuando escribes letras empiezas a fijarte en ciertas cosas que, si no las escribes, pasan desapercibidas.

Por un momento te tentó llamar a tus amigos y hacer un disco de colaboraciones. ¿Ese disco imaginado era diferente al que ha salido?

El disco empezó con «loops» ambient y poco más. Después, a medida que empezaba a componer canciones más definidas, mi equipo me sugirió llamar a algunos de los artistas con los que he colaborado para que pusieran las voces. Pero yo no quería hacer ese tipo de disco, me parecía una idea demasiado básica y obvia. Me resultaba más valiente y honesto hacer el disco que yo quería hacer por mi cuenta. Además, en el segundo disco de Simian Mobile Disco ya trabajamos con vocalistas y, aunque disfruté la experiencia de crear ese trabajo, siento que algo de la personalidad de la banda se perdió en el camino, y no quería que esto volviera a suceder en mi álbum.



Has producido el nuevo disco de Depeche Mode, el primero como dúo. ¿Cómo abordaste el proyecto?

Ya produje ‘Spirit‘ (2017) y fue una experiencia complicada, había mucha gente en el estudio, ingenieros, programadores… Recuerdo que fue un disco estresante de hacer. Quería que el siguiente fuera diferente, que el equipo fuera pequeño. Contacté a Marta Salogni y me di cuenta de que ella aportaba una energía femenina muy necesaria en el estudio. Este era el plan inicial.

Hasta que Andy Fletcher falleció…

Exacto. En ese momento pensé que el disco ya no saldría, pero lo sacamos adelante. Lo hicimos entre Andy (Gahan), Martin (Gore), Marta y yo, fue una experiencia muy amable y agradable. Entre todos intentamos hacer el mejor disco posible dadas las circunstancias. Fue un disco fácil de hacer. Fue una experiencia agridulce, en el estudio hablábamos mucho de Andy, de recuerdos… Cuando haces un disco la música no es todo, también es importante la dinámica que se establece entre los propios creadores. A veces las estrellas se alinean y otras no, y en este caso lo hicieron.

«Producir el anterior de Depeche Mode fue estresante, el nuevo ha sido fácil»

¿De qué manera crees que has contribuido a la evolución de Arctic Monkeys?

Creo que siempre les he animado a evolucionar, a no estancarse. Alex es un músico brillante, creo que jamás podría repetirse a sí mismo, se aburre rápido. Quizá a la gente le gustaría escuchar otro ‘AM’ pero él no podría escribirlo una segunda vez. Alex y yo nos pasamos música todo el rato, nos descubrimos mucha música nueva, confiamos mucho el uno en el otro.

El cambio de sonido ha sido muy evidente en los últimos discos…

Si quieres que tu grupo favorito haga la misma música todo el rato, estás abocado a la decepción. Todos los grandes artistas han evolucionado y corrido riesgos. Lo que pasa es que la gente establece vínculos emocionales con ciertas obras y eso les hace esperar que sus artistas favoritos las repitan continuamente. Pero no se puede viajar en el tiempo, es imposible.







Estás produciendo el disco de Pet Shop Boys. ¿Cómo va?

El disco no saldrá hasta dentro de un tiempo, puede que ni siquiera este año, pero va muy bien, las canciones son excelentes y ellos son brillantes y encantadores. Hay cosas que son puro Pet Shop Boys y otras que son nuevas para ellos. Hemos trabajado mucho en casa, porque aquí tengo un montón de sintetizadores. (Neil) y (Chris) son personas muy agradables e inteligentes. Cuentan muchas historias de los años 80, de Nueva York, Nueva Jersey, cuando trabajaron con David Bowie… todo lo que han vivido. Son fascinantes hasta decir basta y estoy muy contento de poder trabajar con ellos.

¿Eres consciente del culto que hay alrededor de ‘What’s Your Pleasure?‘ de Jessie Ware?

Sí, sí… A Jessie la conozco desde hace tiempo, es una buena amiga. En ese momento venía de estar bastante disgustada con su discográfica y quería hacer un disco que fuera bailable y divertido. Contó conmigo porque como DJ y productor cuento con un bagaje considerable en el ámbito de la música de baile y la electrónica. Jessie es una cantante y compositora brillante, fue muy fácil hacer ese disco y también el nuevo. Estoy muy contento de que haya encontrado un nuevo público y un nuevo estilo, y que se entregue a la faceta más divertida y extravagante de su personalidad.

Te iba a preguntar sobre la inteligencia artificial, pero he visto que en la nota de prensa del disco, tú mismo la mencionas. Dices que a medida que la «pesadilla de la IA se acerca, la humanidad es la principal cualidad que puedes aportar a la música». ¿Qué opinas de las voces «deepfake» que tanto han proliferado en los últimos meses?

Escuché una anoche, de ‘New York State of Mind’ de Nas, pero cantada por Notorious B.I.G., y da miedo lo mucho que se parecen las voces. Creo que se avecina un cambio parecido a la revolución industrial, y que estamos al borde de un enorme cambio social…

¿Como productor te interesa la IA?

Me interesa más ver cómo puede la IA afectar al mundo, cuál puede ser su impacto en la industria de la música. La IA afectará a todos los trabajos, no solo a la música. Creo que en la música los trabajos que están realmente en peligro son los trabajos medianos. La gente que se dedica a crear música para anuncios tiene los días contados… Pero los artistas en sí, bueno, la IA no puede replicar a Prince realmente.

«A Grimes le gusta llevar la contraria. Ella siempre iba a estar de lado de la inteligencia artificial»

Ahí entra la humanidad de la que hablas…

En el futuro, probablemente si deseas crear una canción de «Dua Lipa» podrás hacerlo, pero lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial es realmente SER Nick Cave, SER Tom Waits… Toda la música que amo posee ese componente humano y no puedo imaginar que la inteligencia artificial vaya a reemplazar realmente a los humanos.

Luego está Grimes, que ha sacado su propia réplica vocal.

A Grimes le gusta llevar la contraria. Ella siempre iba a estar de lado de la inteligencia artificial. Y eso está bien, ella es una futurista y tiene ideas interesantes. Lo que me interesa de todo esto es pensar cómo va a afectar realmente al mundo de la musica. Creo que la IA generará mucho más ruido, mucho más información, y que para los artistas será mucho más difícil hacerse notar, más que ahora incluso… Será un paisaje inundado de información…