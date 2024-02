Merche «reabre tu mente» en ‘Soy Superviviente’

Algo tuvo que tener el 2002 que parece que los artistas se han puesto de acuerdo para volver a esa fecha. Por artistas entendamos a dos divas de su época: Chenoa y Merche. Mientras que la primera vuelve a estar en Operación Triunfo (aunque esta vez como presentadora), la segunda llega dispuesta a recordarte uno de sus mayores emblemas: «Abre tu mente y descubrirás lo que disfruta la gente de la vida». ¿Quién no conoce ‘Abre Tu Mente’? El tema, que pertenece a su segundo álbum de estudio ‘Auténtica’, cumple ya 20 años. Y si en aquel momento no parecía un clásico de su catálogo, hoy ya lo es.

Pero si por alguna extraña razón no conoces su mítica canción, ella quiere que no te quedes sin escucharla. Y si encima lo logra sacando nueva música, pensará que mejor que mejor. Por eso mismo ha publicado ‘Soy Superviviente’, tema en el que echa la vista atrás hasta volver al momento de ‘Abre Tu Mente’. Y volver al momento de ‘Abre Tu Mente’ significa no solo rememorar su historia, sino traer de vuelta su icónico estribillo y melodía. Lo que de toda la vida se ha considerado un sample, pero al «estilo Merche».

«Y yo soy una reina, pero no lo veía / Yo no sé la de veces que tú me decías que yo no valía», canta Merche en ‘Soy Superviviente’ antes de que aparezca ‘Abre Tu Mente’ para mezclar la narrativa. Este detalle explica que estemos ante una canción de empoderamiento, pues el tema de 2002 se volvió un hit con el tiempo por servir de himno para los colectivos oprimidos, lo que sucede de nuevo en esta segunda parte. «He vuelto a nacer, soy otra mujer, y ya nada me asusta», dice en un single que empieza a lo ‘Si No Estás’ de Iñigo Quintero para acabar a lo ‘Flowers’ de Miley Cyrus.

Después del lanzamiento de ‘Una Y Otra Vez’, en el que samplea ‘No Me Pidas Más Amor’, y de ‘Mi amiga María’, donde hace lo mismo con ‘Le Deseo’, esta supone la tercera entrega de ‘Después de un tiempo’, el próximo álbum de la gaditana. El proyecto estará compuesto por canciones inéditas basadas en algunos de los temas más importantes de la carrera de Merche, que contarán cómo han evolucionado esas historias pasados los años.



