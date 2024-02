Pedro Sánchez defiende ‘Zorra’, que sube al 8 de Spotify España

En diciembre, pocos días después del estreno de las 16 canciones de Benidorm Fest, ‘Zorra’ de Nebulossa ya había despuntado convirtiéndose en la canción más escuchada de todas las propuestas, un éxito que continuó hasta pocos días antes de celebrarse el certamen. Poco a poco, el éxito de ‘Zorra’ se ha ido consolidando hasta llevar a Nebulossa a la victoria de Benidorm Fest.

Últimamente, ‘Zorra’ se había marcado otro tanto entrando por primera vez dentro del top 100 de canciones más escuchadas en España en Spotify, en el puesto 84, en el último día había subido hasta al puesto 70 y, tras ganar el Benidorm Fest, pega tremendo subidón al número 8 con 350.511 escuchas.

‘Zorra’ es la única entrada de Benidorm Fest en el top 50 actualizado hoy, pero no es la única canción de Benidorm Fest que aparece hoy entre los 200 primeros puestos de Spotify España: Almácor entra en el 141 con ‘Brillos Platino’ y Marlena en el 148 con ‘Amor de verano’.

‘Zorra’ también sale ganando comparada con las otras dos canciones ganadoras de Benidorm Fest. Tras sus respectivas victorias, ‘SloMo‘ de Chanel subió al número 17 y ‘EAEA’ de Blanca Paloma debutó en el 76. ‘Nochentera‘ no ganó, pero subió al 32 de Spotify España después de la gala y una semana después al 25, ayudada por su presencia en las dos playlists españolas más seguidas, Éxitos España y Pop con Ñ, donde ‘Zorra’ no aparece. Por tanto, el mérito para Nebulossa es mayor.

‘Zorra’ es por supuesto uno de los temas de la semana, tanto que, en Al Rojo Vivo, a Pedro Sánchez le han preguntado por ella. Aunque ha esquivado la bala de responder claramente si la canción le gusta o no, Sánchez ha defendido la canción y ha puesto en valor el poder agitador de la cultura: «El feminismo no solo es justo sino que también es divertido y este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura». A continuación, Sánchez ha dejado uno de los titulares del día: «Entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones».

El siguiente paso de ‘Zorra’ es entrar en la lista de singles de España, la de Promusicae. La lista se actualiza hoy lunes con fecha del 26 de enero al 1 de febrero. ‘Zorra’ entró en el top 100 de Spotify España justamente el 1 de febrero, por lo que es probable que hoy haga su debut en lista. No será hasta el próximo lunes 12 cuando se reflejen en la tabla los resultados del Benidorm Fest: el top 10 para ‘Zorra’ parece asegurado. El número 1 de ‘SloMo’ y ‘Ay mamá’ lo dirá el tiempo, pero el éxito de ‘Zorra’, como el de ‘Nochentera’, puede ser el de la longevidad: nos vemos en Eurovisión, en el Orgullo y más allá.