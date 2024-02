Kacey Musgraves se prepara para nueva música

Pese a que lo parezca, Taylor Swift no fue la única artista que anunció nueva música anoche. Aparte de ‘The Tortured Poets Department’, otro inminente disco protagonizó una de las pausas publicitarias de los Grammy: el sexto de Kacey Musgraves.

La artista de country, que se llevó a casa el gramófono a la Mejor Interpetación de Dúo/Grupo Country por su colaboración con Zach Bryan ‘I Remember Everything’, anunció su siguiente trabajo discográfico tras otorgar el Grammy al Mejor Álbum Country a Lainey Wilson. Lo cierto es que Kacey Musgraves no saca disco desde su ‘star-crossed’ de 2021.

El vídeo publicitario muestra a la autora de ‘Golden Hour’ (Álbum del Año de los Grammy en 2019) subida a caballo y paseando por el campo mientras suena de fondo una canción inédita. «Encontré un pozo más profundo. Mi Saturno ha regresado», escribe Musgraves de manera críptica y sin dar más información en Twitter y YouTube.

Sin apenas más datos sobre su próximo disco, Kacey Musgraves ha abierto la preventa del álbum en su página oficial. No hay título, no hay portada, no hay tracklist y no hay fecha de publicación, pero ya es posible reservar en varios formatos su próximo proyecto. Lo que sí se sabe con seguridad es que saldrá este 2024.



