Discretas cifras para Usher tras la Super Bowl más vista de la historia

La Super Bowl 2024 ha producido cifras absolutamente históricas. Los datos oficiales confirman que ha sido la Super Bowl más vista de la historia. Con 123,4 millones de espectadores, la Super Bowl 2024 se convierte en el segundo evento televisado más visto de todos los tiempos en Estados Unidos, superado únicamente por la transmisión de la llegada a la luna, que -se estima- atrajo entre 125 y 150 millones de espectadores en 1969, cuando existían menos cadenas, la televisión era novedad e internet no era una realidad.

Las cifras de la Super Bowl ascienden a 202 millones contando los espectadores que sintonizaron con el partido de manera puntual en algún momento del día. Muchos de estos espectadores por supuesto vinieron arrastrados por el efecto Taylor Swift, quien se encontraba en las gradas apoyando a su pareja, Travis Kelce, jugador del equipo que finalmente ha ganado el partido de la Super Bowl, el Kansas City Chiefs, que se ha impuesto a los San Francisco 49ers por 25 contra 22 puntos.

- Publicidad -

La presencia de Taylor Swift en la Super Bowl ha generado cuantiosos titulares en los días previos a la celebración del partido. Un sector del republicanismo estadounidense se ha enredado a conspirar tratando de promover la idea de que la presencia de Swift en la Super Bowl ha sido una artimaña de Joe Biden para hacer propaganda demócrata de cara a las próximas elecciones generales.

Las cifras de Usher

Pero el verdadero protagonista musical de la Super Bowl no han sido ni Taylor Swift ni Beyoncé, pues la segunda ha anunciado disco durante el evento, sino Usher, quien ha actuado en el esperado Halftime Show. El intermedio de Usher en la Super Bowl ha atraído a 30,1 millones de «hogares» en Estados Unidos según Forbes, un 5% más que el de Rihanna. Forbes especula que unos 100 millones de personas (contando familias, amigos reunidos en casas, etcétera) han podido ver el intermedio. No es una cifra descabellada teniendo en cuenta que el partido en cuestión ha sido el más visto de la historia.

- Publicidad -

El efecto Super Bowl ha devuelto varios temas de Usher a las listas de Spotify. Aunque solo uno ha entrado en la lista global, ‘Yeah’, y lo ha hecho en un discreto puesto 36. Es evidente que la música de Usher no goza de la popularidad global de la de Rihanna, quien el año pasado colocó hasta 15 singles en el top global de Spotify tras su actuación.

El público de Usher está mayormente concentrado en Estados Unidos y varios de sus temas entran en el top 50 de Spotify del país norteamericano. El más escuchado vuelve a ser ‘Yeah’, que entra en el número 9, seguido por ‘My Boo’ con Alicia Keys en el 22. En el 39 aparece ‘DJ Got Us Falling in Love Again’, una de las grandes ausencias del repertorio de Usher en el intermedio. Finalmente, en puesto 40 entra ‘Hey Daddy (Daddys Home)’, y en el 41 ‘Love in this Club’. El top 50 de Estados Unidos está ahora mismo inundado por las canciones del disco de Kanye West y Ty Dolla $ign. Hay que recordar que Usher acaba de publicar nuevo disco, ‘Coming Home’, aunque no está generando demasiado interés.

- Publicidad -

En cualquier caso, los grandes datos de audiencia de la Super Bowl 2024 convierten el intermedio de Usher en el más visto de la historia, seguido de cerca del de Rihanna. Katy Perry, quien ostentó el récord durante años, queda en tercer lugar. Así queda el top 10 de intermedios más vistos de la historia acorde con los datos publicados por Billboard:

1.- Usher, 123,4 millones (2024)

2.- Rihanna, 121,017 millones (2023)

3.- Katy Perry, 121 millones (2015)

4.- Lady Gaga, 117,5 millones (2017)

5.- Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, 115,5 millones (2016)

6.- Bruno Mars, 115,3 millones (2014)

7.- Madonna, 114 millones (2012)

8.- Beyoncé, 110,8 millones (2013)

9.- Black Eyed Peas, 110,2 millones (2011)

10. -Justin Timberlake, 106,6 millones (2018)