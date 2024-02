Más Operación Triunfo y efecto Grammys, en Discos España

Bad Gyal podría haber sido número 1 en España por segunda semana consecutiva. Sin embargo, el fenómeno de Operación Triunfo no da tregua y se mantiene en lo más alto de la lista con su recopilatorio. Los triunfitos, que continúan de firmas por España con el recién publicado disco, lo mantienen como el álbum más vendido de la semana. Esto hace que ‘La Joia’ de Bad Gyal continúe en segunda posición.

La entrada más alta de la semana también se la adjudica Operación Triunfo con el disco de la novena gala, que debuta en la posición número 23. Hasta seis discos del reality se encuentran en el top 100 de la lista. Pero no es la única entrada dentro del top 50, pues también consiguen colarse las reediciones de Mariah Carey con el ‘Music Box’ del 30 aniversario (#42) y Paul McCartney junto a Wings con el 50 aniversario de ‘Band On The Run’ (#46).

- Publicidad -

En cuanto al resto de entradas, destaca ‘QUËRELES’ (#65), el primer álbum de MËSTIZA. También entran MVRX y Sneaky Wh de la mano de su disco colaborativo ‘la fe que me tengas’ (#76). Asimismo, Hombres G meten sus álbumes ‘La Cagaste Burt Lancaster’ (#86) y ‘Hombres G’ (#100). Por último, Blessd entra con ‘Si Sabe’ (#95).

Por otro lado, la lista también refleja el impacto de los Grammy. Taylor Swift asciende con ‘Midnights’, su cuarto Álbum del Año, de la posición 52 a la 22. Otra de las grandes triunfadoras, Miley Cyrus, vuelve a meterse en la lista con ‘Endless Summer Vacation’, que reentra en el puesto 67. La última reentrada se la adjudica Lana Del Rey en el 98, que sin todavía ganar su primer Grammy consigue resucitar ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’ en nuestro país.















- Publicidad -